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王羽告白永遠愛林翠 林青霞傳曾電話倒追

記者陳建嘉／綜合報導
王羽曾以「失魂」獲台北電影獎影帝。（本報資料照片）
王羽曾以「失魂」獲台北電影獎影帝。（本報資料照片）

資深演員王羽從影40多年，以「獨臂刀王」等眾多經典武俠電影聞名全球，是華人影壇公認巨星，他一生精采，情史也相當豐富，與大八歲的首任妻子林翠交往時，兩人同是紅極一時的大明星，林翠當時還是有夫之婦，不過王羽仍熱烈追求，並在記者會公開告白會永遠愛林翠，在當年是轟動一時的新聞。

王羽因演出「獨臂刀王」成為武俠電影巨星。（取材自微博）
王羽因演出「獨臂刀王」成為武俠電影巨星。（取材自微博）

林翠長相貌美，有「學生情人」之稱，當時她本來已經嫁給導演秦劍，無奈丈夫好賭破產，而她在失望透頂之際接受王羽的交往，兩人結婚後生下三個女兒，但可惜這段婚姻撐不到七年，1975年便離婚，不過王羽待林翠仍用情極深，林翠於1995年因氣喘病逝。

林青霞曾與王羽有過短暫的一段情。（取材自微博）
林青霞曾與王羽有過短暫的一段情。（取材自微博）

但讓人意外的是，王羽曾與年僅22歲的林青霞交往，據傳是林青霞打電話倒追，兩人愛得火熱，不過王羽認為自己已有三個女兒，怕負面形象影響女方，才趕緊結束這段半年情。

林翠(中)曾帶著2個女兒來台與王羽見面。（本報資料照片）
林翠(中)曾帶著2個女兒來台與王羽見面。（本報資料照片）

王羽在1976年底與空姐王凱貞閃婚，但這段戀情也未能開花結果，多年後兩人分居時，王凱貞原想結束這段關係，但是王羽堅持拒絕，王凱貞便在婚內交往另一男友，讓王羽氣急敗壞在電視上坦承家醜；王羽更在1999年到派出所報案，找警察陪同他上門抓姦，發現王女與人同居後，兩人才終於離婚和解，王羽一生情史豐富，10年前還自爆與小40歲的忠實粉絲戀愛，但在女方家長反對下，戀情談了4個月便告終。

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