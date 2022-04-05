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張惠妹唱一半消失了 衝下台闖出鐵柵欄跪地「不要拍」

記者林士傑／即時報導
張惠妹以手勢提醒觀眾不要跳動，改以揮手互動。圖／聲動娛樂提供
張惠妹以手勢提醒觀眾不要跳動，改以揮手互動。圖／聲動娛樂提供

台灣天后張惠妹（阿妹）上周末在台北小巨蛋展開「ASMR」世界巡演，休兵1日於5日晚展開第4場，狀況一如以往的好。前3場她提出「稻草人」規矩，不少粉絲透露當場變成蘿蔔蹲，結束後很是痠痛，阿妹提醒觀眾禁止跳動、改靠揮手互動，現場也增加舉牌同仁叮嚀觀眾「尖叫鼓掌代替跳動」。

她精心挑選歌單、重新編曲，也會適時調整限定情歌Part的曲目，就是想與粉絲共創粉絲專屬回憶，團隊人員打趣說情歌段落像是大家的許願清單，不過每個人提出的經典曲目不同，於是阿妹又從許願清單裡面細心選出10來首，樂手全都要練得滾瓜爛熟，但是出道26年來唱紅許多金曲，難免會有遺珠之憾，歡迎大家到阿妹的社群留言許願。

而人來瘋的阿妹首場不小心扭傷右腳大拇趾，登台後不管傷勢輕重，演唱「黑吃黑」、「Yes Or No」直接下台走到設置在內耳區的騰空小舞台，隨著節奏忘情熱舞掀起高潮，甚至嗨到扶著舞台的欄杆跪在側邊，與粉絲距離之近引起眾人瘋狂尖叫，但她也叮嚀「不要拍，這角度不好看」。

她連著帶來「傲嬌」、「Bad Boy」、「薇多莉亞的秘密」等歌曲，尾聲30分鐘不間斷嗨歌Part讓全場變成大型KTV，最後她以「三天三夜」為演出劃下高潮句點，據了解她前3場演出都未超過場館振動管理值63db，順利過關。

張惠妹「ASMR」世界巡演工作人員舉著「尖叫鼓掌代替跳動」牌子走繞全場。圖／聲動...
張惠妹「ASMR」世界巡演工作人員舉著「尖叫鼓掌代替跳動」牌子走繞全場。圖／聲動娛樂提供
張惠妹以「三天三夜」為「ASMR」世界巡演畫下完美句點。圖／聲動娛樂提供
張惠妹以「三天三夜」為「ASMR」世界巡演畫下完美句點。圖／聲動娛樂提供
張惠妹以「三天三夜」為「ASMR」世界巡演畫下完美句點。圖／聲動娛樂提供
張惠妹以「三天三夜」為「ASMR」世界巡演畫下完美句點。圖／聲動娛樂提供
張惠妹在「ASMR」世界巡演尾聲安排約30分鐘不間斷的嗨歌Part。圖／聲動娛樂...
張惠妹在「ASMR」世界巡演尾聲安排約30分鐘不間斷的嗨歌Part。圖／聲動娛樂提供

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