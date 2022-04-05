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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

王羽病逝／他奪終身成就獎 曾遭王晶批評

記者陳建嘉／綜合報導
王馨平(左起)、王羽以及鍾孟宏導演曾一起走金馬紅毯。（取材自微博）
王馨平(左起)、王羽以及鍾孟宏導演曾一起走金馬紅毯。（取材自微博）

「獨臂刀王」王羽5日因呼吸衰竭辭世，享壽80歲，他近年因身體不佳，兩度中風住院五年，後期皆為自費治療，預估花費台幣2000萬（約69.82萬美元）。

王羽2019年獲得金馬獎終身成就獎，肯定他的影壇成就，卻遭導演王晶批評「台灣金馬獎真的是愈來愈混帳！竟然給王羽發終生成就獎」，當時王馨平還高EQ回應，引起軒然大波。王晶當時在微博上表示，認為王羽過去工作毫無合約精神，多次憑藉著黑勢力威脅導演和演員，王晶更轟：「請問他（王羽）對電影貢獻有什麼？憑什麼跟王童並列？」但很快就立刻刪文。

王馨平則回應：「金馬獎委員會的成員都是資深及専業的電影從業人員，主席李安先生更特別推崇我父親自導自演的『龍虎鬥』對拳腳功夫片的影響。這是業內人士對我父親的肯定，我也相信父親是實至名歸的。」因為王晶刪文，王馨平當時也不打算多做回應。

女兒王加露表示，王羽2011年第一次中風狀況還很好，曾咆哮著拒絕復健或自行逃離醫院，但後來2016年二次中風後就行為不便，也不亂發脾氣，「是一個行走需靠輪椅，進食需靠鼻胃管，日夜需要有人翻身拍痰照護的失智老人」，當時也決定保留父親的大俠模樣，與姊姊王馨平一起出席代為領獎，「所以，請記住他螢幕上一身傲骨的大俠風采，並永遠留存心底，這是他投身電影界的最大成就，最大貢獻，也是他最大心願」。

王羽 中風 電影

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