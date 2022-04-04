王羽住院5年昔砸2000萬台幣 奪終身成就獎曾遭王晶批評

王馨平(女兒)、王羽以及鍾孟宏導演曾一起走金馬紅毯。(取材自微博)

在港台具有高知名度的資深影星、「獨臂刀王」王羽 因呼吸衰竭，台北時間5日清晨5點36分在台北振興醫院安詳辭世，享壽80歲，近年因身體不佳，因兩度中風 住院五年，後期皆為自費治療，預估花費2000萬元台幣（約69萬美元），2020年初因為新冠肺炎，所以探病也極為困難，僅有一人陪病，需留給看護，如今搬出醫院，會住在醫院附近租賃的新家，也能有更多人力照顧爸爸，「搬出來住是我決定的，姊姊王馨平也同意」。

2019年獲得金馬獎終身成就獎，肯定他的影壇成就，卻遭導演王晶批評「台灣金馬獎真的是愈來愈混帳！竟然給王羽發終生成就獎」，當時王馨平還高EQ回應，引起軒然大波。王晶當時在微博上表示，認為王羽過去工作毫無合約精神，多次憑藉著黑勢力威脅導演和演員，王晶更轟：「請問他（王羽）對電影 貢獻有什麼？憑什麼跟王童並列？」但很快就立刻刪文。

王馨平則回應：「金馬獎委員會的成員都是資深及専業的電影從業人員，主席李安先生更特別推崇我父親自導自演的『龍虎鬥』對拳腳功夫片的影響。這是業內人士對我父親的肯定，我也相信父親是實至名歸的。」因為王晶刪文，王馨平當時也不打算多做回應。

王羽曾兩度中風，住院五年，後期皆為自費，預估至少花費2000萬元台幣。女兒王加露則表示，王羽2011年第一次中風狀況還很好，曾咆哮著拒絕復健或自行逃離醫院，但後來2016年二次中風後就行為不便，也不亂發脾氣，「是一個行走需靠輪椅，進食需靠鼻胃管，日夜需要有人翻身拍痰照護的失智老人」，當時也決定保留父親的大俠模樣，與姊姊王馨平一起出席代為領獎，「所以，請記住他螢幕上一身傲骨的大俠風采，並永遠留存心底，這是他投身電影界的最大成就，最大貢獻，也是他最大心願」。