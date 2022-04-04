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「獨臂刀王」王羽離世 2女兒將從港、加返台處理後事

記者陳建嘉／即時報導
謝賢3年前曾來台探望王羽，並與王加露合影。（取材自微博）
謝賢3年前曾來台探望王羽，並與王加露合影。（取材自微博）

「獨臂刀王」王羽今早已在台北振興醫院安詳辭世，享壽80歲，病因為呼吸衰竭，他先前兩度中風住院五年，由二女兒王加露照顧，王加露稍早也證實此事，並說會等住在香港的姊姊王馨平、住在加拿大的妹妹王美怡回台後再討論告別式細節。

➤➤➤「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

受到疫情影響，王美怡坦言回台不易，再加上台灣的疫情也很緊張，但她們時常回台探望父親，也都有視訊，而父親雖然多次進出醫院，但一直有復健、保養，先前基本上沒有太大問題，而她的小孩都在加拿大念書，暑假都會回台灣隔離，父親這段時間住院時，也會全家一起到醫院探望陪她父親。

王羽在港台演藝圈是公認的大哥級人物，不少港台明星都在這段期間特地來台探望，謝賢也曾在三年前來台出席活動時，透過王加露探望王羽，足見以王羽的影壇地位，當時王馨平還貼照出來感謝謝賢是「有情有義的長輩」。

王馨平在微博貼出王羽生前的經典代表作。（取材自微博）
王馨平在微博貼出王羽生前的經典代表作。（取材自微博）

王羽從影40多年，締造無數經典，1967年拍攝一連串武俠片，包括「獨臂刀」、「獨臂刀王」，被譽為六、七○年代的首席武俠小生，而後又以陳可辛執導「武俠」重返影壇，並在中風後接演鍾孟宏執導「失魂」，以70歲高齡在台北電影獎稱帝，當時還笑稱想再度演戲，但此後未再演戲，並於2019年拿下金馬獎終身成就獎。

王羽 中風 疫情

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