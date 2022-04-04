「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽重病住院多年，女兒王馨平、王加露台北時間5日上午在臉書證實父親死訊。（圖：金馬執委會提供）

資深影星「獨臂刀王」王羽 台北時間5日凌晨在台北振興醫院離世，享壽80歲，女兒王馨平、王加露今日稍早已在臉書 證實。

王加露在臉書表示，父親病因為呼吸衰竭，目前會等姐姐王馨平回台後，才會討論告別式後續。

王羽2019年曾獲金馬獎終身成就獎，當時已經歷經兩次中風後，當時王加露曾在臉書提及父親狀況，稱王羽行走要靠輪椅，進食需靠鼻胃管，日夜需要有人翻身拍痰照護，2016年來嘗試各種療程，盼望有一天奇蹟出現，只不過，目前身體狀況仍未好轉。她當時還提到，王羽前因呼吸衰竭被推進加護病房。

王羽代表作是1969年的電影「獨臂刀王」。（取材自王馨平臉書）

王加露臉書全文：

爸爸，放心走吧！

這段日子您辛苦了

這是你的解脫 也是重生

在影迷心中 你是永遠的大俠

在我心中你是最堅毅的生命鬥士

感謝這些年來各界不斷的加油打氣

因為你對朋友總是重情重義

用生命在搏感情

你鮮活直率 行俠仗義的真性情

是朋友眼中永遠敬畏的大哥

病魔雖然帶走你的身體

但無法打敗你的精神

你的一生就是一部傳奇電影

如真似幻

電影也巧合反映你的人生

如虛又實

生命最後這一幕

且讓他定格在

一身颯氣白衣的你

手舉利刃

獨臂如鷹展翅

群敵環伺 風雨欲來

你無懼超然佇著

睥睨不羈

一身傲骨

天地唯我

江湖奈我何

我就是武林

永遠沒有劇終

你最愛的阿爸露

王加露 叩上

王加露早前曾貼出與父親王羽合照。（取材自王加露臉書）

王馨平臉書全文：

萬分悲痛的告訴大家，我們敬爱的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於4月5日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。

父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。

抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中。