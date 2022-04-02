我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

aMEI籲戴罩點名VIP席 驚見教母級女星萌秀「稻草人」舞

記者王郁惠／即時報導
aMEI戴傷扭唱嗨歌串燒，依舊炒熱全場氣氛。圖／聲動娛樂提供
aMEI戴傷扭唱嗨歌串燒，依舊炒熱全場氣氛。圖／聲動娛樂提供

台灣天后張惠妹（aMEI）「ASMR」世界巡演第二場2日晚於台北小巨蛋續演，經過主辦單位加強宣導「嚴禁跳動」，首場績效出爐，防震政策大成功！但卻傳出VIP包廂有粉絲無罩觀看、喝酒喧嘩，她提醒粉絲戴好口罩之餘，不忘點名：「尤其是包廂的人，包廂的朋友你們好啊！拜託，保護自己也保護大家。」

首場未超過場館震動管理值63db，從開場就可以感覺aMEI的好心情，無奈彩排一直被同事提醒要粉絲們當「稻草人」，直讚1日觀眾表現很好，震動不會太大，讓她放心，「一邊唱看大家很high，但還好昨天很酷，今天應該也會吧！」她談到過去被台北小巨蛋禁唱7年還滿酷的，「我在台下一直覺得這是真的嗎？你們在這裡，最重要的是，我在這裡」。

她談到一直在思考小巨蛋能否跳舞，粉絲鼓勵她不要怕，她笑回「不要怕是不是，我很怕」，而後教學「稻草人」式的high舞，又提到家人與媽媽有來，還有另外一個媽媽就是坐在VIP包廂裡的張小燕，畫面take到張小燕俏皮地以稻草人式擺動力挺，她以「姊妹」獻給家人與粉絲。

在演唱同志國歌「彩虹」前，她感性表示：「你們知道彩虹很多顏色，它重疊在一起的時候會變白色的，知道嗎？所以我有一個心願，我想從此之後，『同志』這個稱謂可以從這世界上消失，因為我覺得沒有一個人因為喜歡同性，而被冠上特別稱謂，我們都一樣、沒有不一樣，只有真正的愛，什麼愛都一樣。」台上台下齊聲合唱「彩虹」，場面讓人動容。

而她的經紀人陳鎮川透露aMEI在首場開唱前就不慎扭傷腳，但因為久違再攻蛋很興奮，帶傷也不覺得痛，2日則纏上彈性繃帶應戰，還一度因為地板動畫太花，一度覺得頭暈。有趣的是，aMEI曾被住戶投訴的曲目「三天三夜」曲序在整場的最後一首，首晚在唱時顯得卡卡，尤其副歌都沒唱、還不時提醒粉絲「雙手、雙手」，經紀人陳鎮川打趣從開場至少提醒aMEI 20次不要跳起來，他表示：「她一直記得不要講跳起來、不要帶動，但她沒有唱過不講那三個字（跳起來），很難！怕忘情就會忘記，索性沒唱，還好歌迷都很配合。」

aMEI教導粉絲「稻草人」扭動取代跳動。圖／聲動娛樂提供
aMEI教導粉絲「稻草人」扭動取代跳動。圖／聲動娛樂提供
aMEI一連串嗨歌，炒熱全場氣氛，台上台下大合唱。圖／聲動娛樂提供
aMEI一連串嗨歌，炒熱全場氣氛，台上台下大合唱。圖／聲動娛樂提供
aMEI在演唱「彩虹」時，舞台燈光打造彩虹海美翻。圖／聲動娛樂提供
aMEI在演唱「彩虹」時，舞台燈光打造彩虹海美翻。圖／聲動娛樂提供
aMEI在演唱「彩虹」時，舞台燈光打造彩虹海美翻。圖／聲動娛樂提供
aMEI在演唱「彩虹」時，舞台燈光打造彩虹海美翻。圖／聲動娛樂提供
aMEI感謝VIP席如媽媽般的張小燕，張小燕開心展現「稻草人」舞蹈。圖／讀者提供
aMEI感謝VIP席如媽媽般的張小燕，張小燕開心展現「稻草人」舞蹈。圖／讀者提供
aMEI流蘇造型、魅力四射。圖／聲動娛樂提供
aMEI流蘇造型、魅力四射。圖／聲動娛樂提供

同志 口罩

上一則

張國榮逝世19週年 經典作重映 台粉齊聚緬懷

下一則

事業得意、情場必失意？「2代蜘蛛人」傳與女友分手

延伸閱讀

Selina男友長相曝光 笑稱可當練習生

Selina男友長相曝光 笑稱可當練習生
謝欣穎認定王柏傑：個性太像 超有默契

謝欣穎認定王柏傑：個性太像 超有默契

黃子佼分享壽宴照片 意外曝光Selina鮮肉男友正面照

黃子佼分享壽宴照片 意外曝光Selina鮮肉男友正面照
奧斯卡典禮唯一台灣女星 袁子芸搶露臉

奧斯卡典禮唯一台灣女星 袁子芸搶露臉

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

2022-03-27 02:24
李嫣現在已是15歲的少女。（取材自微博）

15歲李嫣曬比基尼泳裝照 「三點一線」挨批尺度太大

2022-03-24 02:24

超人氣

更多 >
連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料

連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料
「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚
房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生