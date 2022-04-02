aMEI籲戴罩點名VIP席 驚見教母級女星萌秀「稻草人」舞

aMEI戴傷扭唱嗨歌串燒，依舊炒熱全場氣氛。圖／聲動娛樂提供

台灣天后張惠妹（aMEI）「ASMR」世界巡演第二場2日晚於台北小巨蛋續演，經過主辦單位加強宣導「嚴禁跳動」，首場績效出爐，防震政策大成功！但卻傳出VIP包廂有粉絲無罩觀看、喝酒喧嘩，她提醒粉絲戴好口罩 之餘，不忘點名：「尤其是包廂的人，包廂的朋友你們好啊！拜託，保護自己也保護大家。」

首場未超過場館震動管理值63db，從開場就可以感覺aMEI的好心情，無奈彩排一直被同事提醒要粉絲們當「稻草人」，直讚1日觀眾表現很好，震動不會太大，讓她放心，「一邊唱看大家很high，但還好昨天很酷，今天應該也會吧！」她談到過去被台北小巨蛋禁唱7年還滿酷的，「我在台下一直覺得這是真的嗎？你們在這裡，最重要的是，我在這裡」。

她談到一直在思考小巨蛋能否跳舞，粉絲鼓勵她不要怕，她笑回「不要怕是不是，我很怕」，而後教學「稻草人」式的high舞，又提到家人與媽媽有來，還有另外一個媽媽就是坐在VIP包廂裡的張小燕，畫面take到張小燕俏皮地以稻草人式擺動力挺，她以「姊妹」獻給家人與粉絲。

在演唱同志 國歌「彩虹」前，她感性表示：「你們知道彩虹很多顏色，它重疊在一起的時候會變白色的，知道嗎？所以我有一個心願，我想從此之後，『同志』這個稱謂可以從這世界上消失，因為我覺得沒有一個人因為喜歡同性，而被冠上特別稱謂，我們都一樣、沒有不一樣，只有真正的愛，什麼愛都一樣。」台上台下齊聲合唱「彩虹」，場面讓人動容。

而她的經紀人陳鎮川透露aMEI在首場開唱前就不慎扭傷腳，但因為久違再攻蛋很興奮，帶傷也不覺得痛，2日則纏上彈性繃帶應戰，還一度因為地板動畫太花，一度覺得頭暈。有趣的是，aMEI曾被住戶投訴的曲目「三天三夜」曲序在整場的最後一首，首晚在唱時顯得卡卡，尤其副歌都沒唱、還不時提醒粉絲「雙手、雙手」，經紀人陳鎮川打趣從開場至少提醒aMEI 20次不要跳起來，他表示：「她一直記得不要講跳起來、不要帶動，但她沒有唱過不講那三個字（跳起來），很難！怕忘情就會忘記，索性沒唱，還好歌迷都很配合。」