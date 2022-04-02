張國榮逝世19週年 經典作重映 台粉齊聚緬懷

傳奇巨星張國榮逝世滿19周年。圖／甲上提供

張國榮逝世滿19周年，全球各地粉絲自主發起「19週年繼續寵愛張國榮」相關紀念活動，上傳分享多年珍藏及手寫信，台灣發行片商甲上娛樂特別舉辦「榮情蜜意張國榮影展 」，由榮獲華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎的「霸王別姬」數位修復版領軍，與「胭脂扣」35周年4K修復版、「英雄本色」4K修復版，共3部張國榮經典之作重返大銀幕。

張國榮生前摯愛唐鶴德也在2日凌晨發文：「人間的四月天是暖、是愛、是希望，大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明。」字裡行間充滿暖意，表達思念之餘，也不忘鼓勵眾人懷抱希望。眾星包含周慧敏、章子怡也紛紛發文懷念哥哥，曾共演「金枝玉葉」的袁詠儀也以張國榮所演唱的歌曲「共同渡過」最後1句歌詞：「活在你心內，分開也像同渡過。」緬懷好友，相關消息「人間四月天」也同時登上微博熱搜榜，顯見張國榮仍活在大家心中。

日前電影預售套票組於網路上開賣，立即狂銷完售，加開後更是賣破1200套，除此之外，片商與光點華山電影館合作舉辦一日馬拉松活動，從1日中午12點25分起，連續放映「胭脂扣」35周年4K修復版、「英雄本色」4K修復版、「霸王別姬」數位修復版，幾乎場場爆滿。

許多粉絲帶著紀念珍藏前來，拿到海報時也忍不住感動流淚，用手機 點燈、限量原版海報排出張國榮英文名字Leslie的「L」，並高聲齊喊：「思念永遠的哥哥張國榮！」同時感謝片商舉辦此活動，讓台灣粉絲能齊聚表達紀念之情，在這一天遙伴偶像，繼續寵愛張國榮。

張國榮的魅力遍及全球，韓國最大連鎖電影院 CGV舉辦「THE張國榮特展」，台灣粉絲則有「榮情蜜意張國榮影展」能一口氣重溫3部舊作，以最佳畫質在大銀幕再次見到偶像身影。「榮情蜜意張國榮影展」已在台上映。