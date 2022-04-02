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謝欣穎認定王柏傑：個性太像 超有默契

記者杜沛學／綜合報導
謝欣穎出席婚戒品牌活動。（圖：I-PRIMO提供）
謝欣穎出席婚戒品牌活動。（圖：I-PRIMO提供）

台灣女星謝欣穎出席婚戒品牌活動，她與王柏傑穩定交往中，之前曾傳出對方已求婚，但她否認笑稱：「不知道為何有這樣的傳聞，很莫名。」上一段戀情曾論及婚嫁，但卻在婚禮前「喊卡」與對方分手，她說現在對求婚、婚禮還是會有憧憬，「因為對象不一樣」。

王柏傑與謝欣穎穩定交往中。（本報資料照片）
王柏傑與謝欣穎穩定交往中。（本報資料照片）

謝欣穎坦言，和王柏傑確實討論過未來，兩人都朝著共組家庭的目標前進，只是不知道會在怎樣的契機、時間點下進行，笑說：「有（好消息）的話會在你們（記者）上班時間公布。」並透露對求婚鑽戒和結婚對戒的挑選都一樣重視，鑽石大小不重要，比較重視對方的心意，還笑問：「太大顆是不是也帶不出門啊？」

至於認定王柏傑的原因，謝欣穎透露，因為兩人個性實在太像了，非常有默契，經常不需要用言語多說什麼，就可以知道對方在想什麼；此外，兩人都是演員，「工作性質一樣，也是很棒的事情，可以體諒對方，知道辛苦的點在哪裡，受委屈不用說，對方都可以感受到。」

提到對方做過最浪漫的事，謝欣穎甜笑稱：「下廚、做家事吧，我比較務實，覺得男孩子應該要懂得分擔家務。」並直誇王柏傑廚藝好，兩人約會時，大多是男友下廚。

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