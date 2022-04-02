不是愚人節開玩笑 吳建豪官宣在美發行英文單曲

吳建豪將用全英文歌曲唱進西洋歌壇。（圖：環球音樂提供）

台灣男星吳建豪於愚人節宣布進軍國際，與Virgin Music（維京唱片）簽約，並於全球發行全英文專輯，令不少粉絲誤以為是個天大的玩笑，官宣恰遇愚人節，他也哈哈大笑說：「很有哏！」再三強調不是開玩笑。

吳建豪打進國際的第一首英文單曲「CHILL」，將於8日全球零時差同步發行，他表示：「這將是我在美國發行的首支英文單曲，現在非常興奮，覺得榮幸、同時也有點小緊張，因為將把我做的音樂，呈現在全球樂迷面前。」

他出身於美國加州 聖塔摩尼卡，返台成為F4成員出道前，他曾在1997年以19歲之齡，在美國嘻哈團體Run-D.M.C.的「It，s Like That」MV中露臉，以Locking（鎖舞）與女生尬舞，還有不少特寫畫面，稚嫩模樣全都露，粉絲讚他在出道前就已「埋下長哏」，紛紛留言「早為21年後、登陸西洋樂壇做好準備耶」、「註定要走國際啦」。

他也分享與Virgin Music高層在L.A.開會時，雖遇疫情 ，兩人選在戶外露天咖啡座，襯著加州陽光和微風，一起討論音樂，「真的非常CHILL~」。他的演藝事業多角經營，個人潮牌xVESSEL也經營得相當出色，近期更擔任導演 ，剪接自己的影像作品，誓言把在亞洲累積多年的所有能量，在歐美一次綻放。他也開心欣慰說：「我圓夢啦！」