張惠妹等了7年重返小巨蛋 全場「跳動禁止」

張惠妹化身暗黑女王，揭開「ASMR」世界巡迴演唱會序幕。（圖：聲動娛樂提供）

台灣女星張惠妹（阿妹）闊別七年，日前終於重返台北小巨蛋展開一連12場的「ASMR世界巡演」，最嗨金曲「三天三夜」一併解禁 ，放在最後一首為演出畫下完美句點，她有感而發表示自己等了很久，幽自己一默笑說：「被一個場地禁足七年，也是滿酷的。」團隊事前拜訪附近里長致意，場內同仁則舉牌「跳動禁止」提醒觀眾。

阿妹化身暗黑女王演唱「母系社會」帶領眾人進入顱內高潮境界，接著唱完「不顧一切」，所有觀眾鼓掌叫好、瘋狂尖叫，她笑嗆：「聲音不會就這樣吧！」不肯認輸的眾人投以更激烈的尖叫，熱情程度讓阿妹緊急喊卡避免出錯，興奮表示：「等一下等一下！你們太嗨了，聲音太大，我聽不到（樂隊聲音）。」

張惠妹的「顱內世界」舞台設計概念是既沒邊際也沒限制，利用大量LED屏幕鋪天蓋地包覆小巨蛋。（圖：聲動娛樂提供）

這回「ASMR世界巡演」特殊的「顱內世界」舞台設計概念是既沒邊際也沒限制，利用大量LED屏幕鋪天蓋地包覆小巨蛋，據了解全台LED全被用在此回演出。除此之外，阿妹團隊邀請擁有12座金馬獎的國際大師杜篤之獻出第一次，同樣也是小巨蛋史上首次架設11.1聲道，在阿妹演唱「開門見山」、「好膽你就來」、「渴了」等金曲時，全場得以享受360度環繞、來自四面八方的美聲。