黃立成送周杰倫NFT遭竊 轉手被賣48.8萬美元

周杰倫於社群透露黃立成送給他的無聊猿NFT遭竊。（取材自Instagram）

元宇宙正夯，演藝圈也掀起一股NFT 熱潮，4月1日愚人節當天，歌手周杰倫 在IG透露自己NFT遭竊。

周杰倫透露，今年1月黃立成送他的「無聊猿」NFT被釣魚 網站偷了，且自周杰倫的地址轉出之後，在交易平台上迅速被兩次轉手，從133以太幣（約43.2萬美元）又轉手賣得155以太幣（約48.8萬美元）。

黃立成得知後以為他在開玩笑，用英文問他：「愚人節玩笑？」他強調並非愚人節玩笑，寫道：「我以為愚人節在跟我開玩笑……，結果去查看，真的沒了！看來是不是應該再跟大哥，要一隻更屌的」。據悉，報案等後續處理事宜，將由朋友代為處理。

近來Netflix熱播的夯劇「華燈初上」，官方也宣布將推出NFT，成為華文圈首創「戲劇解謎式」NFT計畫，含能虛實兌換與知名品牌聯名的限量商品。看到周杰倫事件，「華燈」團隊特別提醒大家不要誤觸不確定來源的連結，以保障自己權利。

台北市刑警大隊指出，目前NFT被竊的主要手法，多是以釣魚網站、釣魚簡訊或電子郵件，騙得被害人的帳號、密碼，再以此侵入竊取；民眾上網使用到帳密時，須確認連上的不是歹徒仿造的官網。