具俊曄在台將有DJ表演活動。(取材自Instagram)

具俊曄 與大S 結婚,日前到台並已完成防疫 隔離,更被爆與大S已在台低調登記結婚。成為人夫後的他宣布在台灣將有活動正式露面,並在自己的Instagram曝光DJ活動海報,並寫道:「See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri !!!」。網友看到具俊曄新動態,表示很期待,有網友以「姐夫」稱呼具俊曄,直呼「Omg 姐夫要登場了」、「期待姐夫的演出」。

具俊曄將於夜店獻出婚後首秀,到時候大S會不會親自到場力挺老公?根據「三立新聞網」報導,經紀人透露因為大S要帶孩子睡覺,所以當天不會現身。而事實上,具俊曄原本就在世界各地夜店擔任表演DJ,台灣這場是他事前就已談好的工作,現在和大S結婚後和台灣「親上加親」,也讓這場人夫首秀備受關注。