「華燈初上」將推真人秀 七仙女挑戰露營

「華燈初上」IP將徹底極大化，七仙女將一起去露營拍攝實境秀。（圖：百聿數碼提供）

Netflix影集「華燈初上」一到三季播畢，為延續這個成功IP，製作單位又有新動作，據悉將把戲劇影集變身為實境綜藝真人秀。製作人戴天易透露林心如 將擔任綜藝版製作人，劇中七仙女將會一同挑戰露營，預計今年暑假啟動，讓一票劇迷又驚又喜。

戴天易表示目前正規畫籌備「華燈初上」實境秀，會以林心如、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉等劇中七位「光酒店」的女演員為節目主角。她們從戲裡「心理戰」，要變成「戶外作戰」。他表示台灣綜藝其實大有可為，也是他很想努力把這一塊躋身國際的計畫之一，會先從「華燈」開始著手。

實境秀內容以這幾個小姐真實地去體驗露營，她們需要自己去生活、買菜、搭帳篷等，他說：「戲中她們只飾演劇中角色，但現實生活中她們卻要真實的生活，有可能她們連帳篷都不會搭，這樣才有趣味且真實。」

戴天易表示，「華燈初上」實境秀預計7、8月後啟動，目前正在敲定幾位演員的檔期，TVBS也會投資 ，但播放平台會以電視台或在線串流平台為主，都仍待詳細討論。

至於劇迷敲碗的「華燈初上」電影 版，戴天易表示，編劇杜政哲與製作團隊確實坐下來針對後續劇情商討，更自信表示，其實團隊對創作「華燈初上」世界觀後續發展的新故事頗有信心，並未對電影版說死，成形的機會很大，因此也讓劇迷們相當期待早日公布好消息。