想要孩子 汪小菲不許他們叫具俊曄爹

汪小菲（左）前年來台灣幫丈母娘過母親節，讓徐媽非常開心。（取材自臉書）

汪小菲 日前清晨在微博 暴走對小S 開砲，下午他又耐不住性子，在微博透露自己失控原因：「我想要孩子，更不允許我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱。玥兒是我的肉，箖是我的兒子。」

有網友表示能體諒他身為一位父親的心情，「為人父母，兩岸隔離，肯定難受，理解」、「支持你爭取一下撫養權吧，自己的孩子總歸是自己的，結果最差也能帶回一個」，不過也有人不以為然，酸他「真愛孩子就算隔離一百次也得去，你這在網上三番五次的才叫自取其辱！」、「在外面瀟灑的時候，有想過兒子和女兒嗎？」還有人認為他情緒不穩，狀況令人擔心。

NOWnews報導，小S暢談大S和具俊曄的閃婚內幕，踩到汪小菲的地雷，日前怒嗆前小姨子「藥吃多了」，徐媽向來對前女婿愛護有加，這次家庭風暴再起，她向媒體表示小S和汪小菲都是自己的孩子，她都疼愛，希望孩子們相親相愛，會勸小S和汪小菲放下心結。這番言論獲得大陸網友誇讚非常大器，汪小菲也罕見在微博營銷號留言：「那是因為我們將心比心。」

前年疫情期間，汪小菲飛來台灣陪徐媽過母親節，關係保持很好，如今大汪離婚後，他在微博取消關注大小S，卻依舊追蹤徐媽帳號，徐媽IG也追蹤前女婿，並未撕破臉。

如今徐媽對具俊曄採冷處理，卻發聲維護前女婿，在中國網友眼裡好感度暴增，笑說「難怪老兵都愛她」、「這就是格局」、「徐媽真的好好啊」。汪小菲也罕見在微博娛樂營銷號留言「那是因為我們將心比心」！

不過這句話一出反而惹怒網友，要他管好媽媽張蘭，「將心比心就是你老媽直播罵台灣嗎？」、「那你為什麼罵小S啊，她節目裡可是一點都沒提到你」、「少給我們內地人丟臉了」。