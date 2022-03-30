男大生開車連撞9車 竟是羅時豐小兒子

羅時豐的19歲小兒子開特斯拉，連撞路邊九部機車。（本報資料照片）

台灣歌手羅時豐結婚26年育有3兒，而日前發生一起19歲大學生開著特斯拉 ，撞倒了停在路邊的9台機車，肇事者就是羅時豐的小兒子。

據「鏡週刊」報導，羅時豐坦承的確是小兒子所為，當時剛拿到駕照 的兒子，想要自己開車出門，趁著爸媽不在家，就開著媽媽名下的車子出門，結果因為新手駕駛還不太了解車況，操作失誤下撞倒了停在路邊機車格的9台機車，目前還在處理中，而當時他在南投工作，事發隔天後才知道，不過因為看到孩子也受到驚嚇，所以不忍心再責備。

綜合媒體報導，日前一台特斯拉衝撞路邊停車格，一次撞倒了九輛機車，肇事駕駛為19歲羅姓大學生，據他供稱，車子是母親的，是因為對車子的狀況比較不了解，才會闖禍，酒測值為0。

53歲羅時豐與老婆張若盈餘結婚26年，長子30歲、次子24歲、三子19歲，他私下是慈父類型，羅時豐自認教育 風格民主，跟小孩們關係都很好，但曾感嘆生孩子容易、養孩子也容易，但教養小孩就比較困難，他表示最頭痛是長子。

例如，當時青春期的長子在17歲時，曾偷打「0204」色情電話3萬多元，而且更早之前在讀國中時，還曾偷開家中的BMW載同學去玩，還是社區管理員打電話向他通報。小兒子則是體重問題，從小就是肉肉的他，不到國小已經有40公斤。

近年，羅時豐近年專心當Youtuber，製作的「DL.不務正YA」獲得好評，粉絲一致推薦羅時豐不愧是走跳藝界的長青界，舉手投足都是笑點，也因為受歡迎，代言不斷，錢包滿滿。

事發當時，羅時豐正在苗栗出外景，等知道這件事情時已是一天後，是家裡最後一個知道的人。羅時豐表示他回家後，首先關心小孩的身心狀況，透過經紀人回應，孩子肇事後受到驚嚇，「我不忍心再罵他，就是不經一事、不長一智」。