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3度傳死訊 蔡琴6月辦巡唱 開心團隊有收入

記者王郁惠／綜合報導
蔡琴的歌聲雋永，「就是要好新琴」演唱會將用聲音撫慰歌迷。（記者王聰賢／攝影）
蔡琴的歌聲雋永，「就是要好新琴」演唱會將用聲音撫慰歌迷。（記者王聰賢／攝影）

台灣金嗓歌后蔡琴時隔三年，將舉辦北中南全新巡演「就是要好新琴」，6月3日至5日於台北國際會議中心起跑，談到過去三年因疫情停下腳步，她自掏腰包提供「疫情春節小贊助」為部分團隊成員紓困，累積金額雖不透露，日前記者會上她心疼落淚：「我好希望我是一個百萬富翁，能夠再一起工作，最高興的是他們終於有收入了」。

過去三年她都在看書、聽音樂或運動，剛好有鄰居是她的粉絲，坐電梯碰到她都打趣「希望妳在家唱歌大聲一點」，很懷念她的歌聲，蔡琴說：「我所能多做的就是唱好聽的歌給大家，好日子希望你有心愛的家人可以分享，壞日子才需要我們一起度過。」

蔡琴曾三度傳死訊、前年又傳成植物人，她自嘲也沒有緋聞可以寫，幽默表示：「往好的想，我復活了3次，寫我死也是因為有票房（點閱率）。」雖是一人居住，但她靠著每天持續運動，健康指數都一切正常，甚至還練出「人魚線」，問到是否有人看過？她說：「要弄到看到我人魚線，關係要很好喔。」而後吐槽戀愛是生活的麻煩。

她感嘆好友巴戈、顧寶明接連離世，分享曾看英國學者面對死亡的書籍，也有新的觀念，「萬一哪天中頭獎，沒痛苦goodbye就掌聲鼓勵」。

疫情 紓困 指數

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