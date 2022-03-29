曾之喬升格人妻後更解放 吐槽辰亦儒「愛吃醋」

曾寶儀和曾之喬一起回到尖石鄉。(圖:三立提供)

曾寶儀主持「我們回家吧2」，跟著曾之喬回新竹縣尖石鄉老家。曾之喬說自己有8/3泰雅族血統，而且家族觀念非常重，即使住在台北，過節絕對會回老家，對她來說「尖石是回憶」，有時曾之喬想要躲起來的時候就會回尖石鄉，她說：「在這裡與台北隔絕，而且這裡『家感』太重，可以很放鬆！」

「家感」二字也讓曾寶儀很有感觸，她表示「喜歡碌這節目是因為常常看到藝人，只要靠近家的範圍就會變得不一樣」。而這次曾之喬的父母都在，卻低調未露臉，曾爸爸是網球高手，他用網球在各地交朋友，甚至在家裡也弄了一座網球場，家人之間相處就像平輩，曾之喬有時都會直呼爸爸名字。 曾之喬覺得自己當人妻之後某種程度上更解放，現在她可以自在講另一半、聊公婆，感覺很自由，還笑說老公辰亦儒很愛吃醋，因此結婚後讓老公更放心，相對婚姻夠穩定，這幾年越活越光彩。

曾之喬和曾寶儀開心起舞。(圖:三立提供)

曾之喬小學二年級就是球員，還跟詹詠然、謝淑薇一起打球，但她13歲就自己投履歷當歌手，那時父母也知道擋不住。她覺得自己從小做任何事都有目的，因為人生苦短，不能沒有目的。曾之喬坦言對自己很嚴苛，有時上台前會緊張，她心裡就會罵自己沒用，這次在節目中也可以一窺她的老家，家裡佈置得像咖啡 廳，因為爸媽兩人很懂生活，而曾寶儀這次才知道曾之喬是聖心女中的學妹。曾之喬感性聊家人，分享從小如何和和家人、奶奶玩在一起，聊著聊著和曾寶儀都眼眶泛淚，就是因為曾之喬說的「家感」兩字讓曾寶儀感觸很深。