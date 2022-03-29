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烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

俄烏戰波及 安妮被罵不敢出門 「沒台灣人我會天天哭」

記者陳慧貞／綜合報導
安妮為澎湖觀光宣傳。（記者陳慧貞／攝影）
安妮為澎湖觀光宣傳。（記者陳慧貞／攝影）

俄烏戰爭引發世界關注，自俄羅斯赴台發展的女星安妮上個月因兩國開戰，無端遭網友灌爆臉書飆罵，讓她緊急發文滅火，強調兩邊都有親友，只希望大家都平安，自此後她低調未露面，直到28日出席澎湖觀光活動，吐露最近的心情，「非常謝謝支持我的台灣人，最棒的地方就是台灣，沒有你們，我會天天在家哭」。

安妮的媽媽是俄羅斯人，爸爸是烏克蘭人，因結婚而在俄羅斯居住，她則在15、16歲時即離開俄國到日本、赴台發展，但兩邊依然有自己的親友，坦言俄烏開戰幾天，她有三天不敢出門，忙著關心當地家人、親友，也沒心情吃飯，而她只因有俄羅斯血統，慘遭網友怒罵，內心難免受衝擊，直言過去在台灣沒被罵過，因為國際議題自己卻被出征，「我沒有做錯，被罵得有點難過」。

後來她發文解釋，媒體也幫忙澄清，安妮說，「罵的人應該是不了解狀況，因為剛開始大家都嚇到了」，身邊不少朋友也給予溫暖，擔心她足不出戶，找她吃飯、看展覽，甚至幫訂餐，「我很謝謝台灣人愛我、照顧我，粉絲也安慰我，說我們愛妳，真的好感動」，安妮也說，自己什麼事都不能做，但有烏克蘭朋友向她表示需要物資，她立刻匯款救急，盡己之力。

說到感情狀態，安妮表示已單身一年多了，是有史以來感情空窗最久的一次，以往結束一段感情後，約過一、兩個月就有新對象，但這回時間久了，她更能享受單身樂，儘管身邊依然追求者眾，但她不急談下一段感情，希望多看看，直呼：「下一任應該就是老公了」。

俄羅斯 烏克蘭 觀光

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