李康生小中風後有如被點開笑穴 「笑場擔當」成後遺症

李康生自曝在中風後被點開笑穴，經常笑場。（記者王聰賢╱攝影）

台灣金馬影帝李康生30多年未演電視劇，為侯孝賢總監製、張艾嘉特別演出的「良辰吉時」回歸小螢幕。「良」劇以詼諧的方式探討嚴肅的生死議題，李康生在第一集飾演禮儀師，提到難忘的生死經歷，他分享七年前曾小中風 ，是自己最接近死亡的時刻，對最近納豆也發生腦出血問題，相當有感觸。

李康生感嘆，今年才過三個月，圈內就有許多人離世，又有納豆突發出血性腦中風，「不管是年輕還是老，都要注意自己的心血管問題。」他提到，當年他才剛得金馬獎，與導演 蔡明亮要飛往歐洲演出舞台劇 ，結果下飛機前，他就發現自己半邊身體不能動，本來要就醫，但醫院的人跟他說：「你只要進去（醫院）就出不來了。」意指就會開始住院接受治療。

當時的演員只有李康生一人，飾演玄奘，他只好拖著半邊不能動的身體硬撐著演出，當下非常煎熬，卻被蔡明亮大讚「演得最好的一次。」因他把玄奘取經受苦受難的模樣詮釋得非常好。他形容那是自己對生死最深刻的經歷，當時女友也特別飛到歐洲，可見嚴重程度。

結果經歷這次小中風，李康生形容自己有如被點開笑穴，演出時經常笑場，原本蔡明亮的劇組都是非常嚴肅、工作人員都不敢聊天的，以前他也都戒慎恐懼，但中風後他在劇組都會笑到肚子痛也停不下來，蔡明亮知道這是「後遺症」，也拿他沒轍。這次在「良」劇劇組，他也是「笑場擔當」， 導演黃熙就形容，他是個「冷面笑匠」，經常有神來一筆的演出，為戲增添許多幽默笑點。