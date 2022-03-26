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男友、前夫同聚 Selina被愛包圍淚喊幸福

記者黃保慧╱專訪
Selina被愛環繞，感動落淚說自己好幸福。(記者王聰賢／攝影)
Selina被愛環繞，感動落淚說自己好幸福。(記者王聰賢／攝影)

Selina熱戀中，坦言因為「香菜的重量」讓她明白男友是重諾的人；也因為男友在她不舒服時要她當「小蝌蚪」，讓她感受到被愛呵護的幸福。

小7歲的對象很珍惜Selina，她甜說：「他對我很有心、很照顧，我真的是感恩的心，怎麼會有這麼好的人。」她甜蜜分享，某次身體不舒服，對方要她當個「小蝌蚪」，因為蝌蚪沒有手，他會成為Selina的雙手，完全呵護她。

至於是哪一剎那讓她心動？她說交往前曾邀對方共進晚餐，同時請他買香菜，對方回「沒問題交給我！」當下Selina擔心對方話說太滿，想不到他跑去刈包店買了一整碗，Selina感動說：「我很開心你沒有讓我失望，說到做到。」雖然是日常小事，但溫暖Selina的心，她泛淚說：「這是香菜的重量」。

Selina每年10月定為自己的「重生日」，會邀親朋好友還有「再生父母」主治醫師，以及前夫阿中聚餐，去年因為有了新對象，先是詢問男友出席意願，對方答應後，她便問了阿中「今年聚餐你可以來嗎？我那天會攜伴。」阿中也明白意思，三人都坐在一個桌角，Selina看到阿中全程「姨母笑」，話到此Selina突然哭出來說：「我怎麼會那麼幸福，經歷過這生死關卡，很感謝我被這麼多人疼愛跟珍惜。」

Selina經歷精采人生，近來再重拾愛情。(記者王聰賢／攝影)
Selina經歷精采人生，近來再重拾愛情。(記者王聰賢／攝影)

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