台音樂教父難忘「8字家訓」 外公竟是張學良

黃大煒家世背景大有來頭，外公竟是赫赫有名的大將軍張學良。（圖：年代提供）

台灣音樂教父黃大煒日前上年代MUCH「那些年。那些歌」節目中一連獻唱「你把我灌醉」等多首經典歌曲。黃大煒一生致力於音樂創作，除了保有靈魂式唱腔和獨特曲風，在進錄音室還留有一堅持，就是絕對不能脫鞋子。渾身散發藝術家氣息的他，家世背景也大有來頭，外公竟是赫赫有名的大將軍張學良。

黃大煒其實出身自將軍名門，外公是歷史名人張學良，他透露：「因為自己輩分很小，家中長輩不會特別提及家族傳奇，是長大後才知道大公公的那些事跡。」他回憶10歲時第一次到台灣，和外公同桌吃飯，張學良突然手一揮，啪一聲打在黃大煒背上，並叮囑：「大煒啊，你要有骨氣！要愛國！」，日後「你要有骨氣！要愛國！」這八字叮嚀，是黃大煒對張學良最清晰、特別的記憶。之後因緣際會能寫歌傳唱外公故事，為「少帥」電視劇譜曲，也是黃大煒向外公致敬的展現。

1990年黃大煒推出第一張國語專輯「讓每個人都心碎」，低沉磁性嗓音讓黃大煒出道即暴紅，專輯內收錄的「你把我灌醉」歌曲更成為不朽經典。黃大煒發片前是在日本 擔任廣告音樂的製作人，起初前往日本工作時，令黃大煒感到非常慌張，完全不能專心，理由竟是「脫鞋」。

原來黃大煒自小在夏威夷 長大，在西式生活教育 下，即便在家中也是穿鞋行走。長大回到亞洲，實在不適應一進門就必須脫鞋的生活習慣，音樂才子只好處處留「鞋」，黃大煒在日本最常去的幾間錄音室裡，都留下新的球鞋以便入內更換，這樣才能讓他安心創作。