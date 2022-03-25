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李淳讚李安廚藝 最難忘老爸私房料理那一味

記者陳慧貞／綜合報導
李淳在電視電影「洞裡的月亮」中飾演廚師季蔚然一角。（圖：中天娛樂台提供）
李淳在電視電影「洞裡的月亮」中飾演廚師季蔚然一角。（圖：中天娛樂台提供）

台灣演員李淳、孫可芳主演電視電影「洞裡的月亮」，該劇透過料理帶出家人間的情感與牽絆，從小在國外的長大的李淳，對於尋找台灣味，覺得是相當新奇的體驗，還勾起懷念滋味，想起導演爸爸李安做的義大利麵。

李淳說，小時候爸爸做菜多，媽媽則會用微波爐，最難忘的就是爸爸做的番茄義大利麵，醬汁是爸爸拿自家後院種的番茄，親手調製而成，味道與眾不同，「那是夏天和哥哥出去玩，回到家爸爸都會做的一道簡單又好吃的午餐」，現在他們大了，爸爸很少做了，李淳開玩笑：「現在勉強、逼迫爸爸再做一次，還是能吃到的」。

「洞裡的月亮」描述女主角與廚師男友籌備開一家私廚，設計菜單時，意外勾起兒時回憶與心中懷念的滋味，進而回到台南老家找尋｢家的味道｣。兩人二度合作，經常一起分享有趣的事，李淳爆料孫可芳愛吃軟糖，他也跟著吃，最後發胖的竟是自己，笑說：「大家看戲時可以觀察，會發現有一兩場戲李淳有點胖了，這都怪孫可芳，餵了我太多軟糖」。

為了演廚師角色，李淳下功夫練廚藝、刀工，特別專注在刀工刀法的展示，顯現出廚師的氣場，「那時每天不斷練習切紅蘿蔔，慢慢地比較上手，切東西時，肌肉也沒有那麼緊繃了。」甚至還因此喜歡上做菜，做過家常菜給爸爸李安品嘗，「他都說味道非常好，給我一個好評，所以滿開心的。」

李淳勤練刀工，「洞裡的月亮」大秀廚藝。（圖：中天娛樂台提供）
李淳勤練刀工，「洞裡的月亮」大秀廚藝。（圖：中天娛樂台提供）
李淳在「洞裡的月亮」飾演孫可芳的｢完美男友｣。（圖：中天娛樂台提供）
李淳在「洞裡的月亮」飾演孫可芳的｢完美男友｣。（圖：中天娛樂台提供）

義大利 導演 肌肉

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