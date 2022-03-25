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徐若瑄甩開王力宏 登紐約時代廣場巨幕

娛樂新聞組／綜合報導
徐若瑄憑國際串流平台登上紐約時代廣場巨幕。（圖：索尼音樂提供）
徐若瑄憑國際串流平台登上紐約時代廣場巨幕。（圖：索尼音樂提供）

台灣女星徐若瑄甩掉捲入王力宏離婚事件陰霾，她憑著國際串流平台「Equal」歌單的封面人物，近日登上紐約時代廣場巨幕。徐若瑄得知歌單是為了女性發聲、爭取平權而製作的歌單，向來很關心女性議題的她說：「很榮幸、很開心，能在世界的舞台上展現自己，為女性發聲。」

她表示之前曾因為工作去過紐約幾次，這次躍上時代廣場大螢幕，讓她回想起1998年在日本以團體「黑色餅乾」推出年度最暢銷單曲「時機Timing」時，曾和黑色餅乾飛到在紐約，並在最高的雙子星大樓頂樓拍攝MV，她說：「感覺高度一樣高。」

雖然曾赴紐約錄音兼旅行，但她從未想過自己有機會登上時代廣場的各大螢幕，這次看到自己以「VIVILAND」的視覺造型出現在時代廣場上，大呼：「和確定登上台北小巨蛋那刻一樣難忘！」

徐若瑄近來持續為5月7日台北小巨蛋的「VIVILAND」演唱會展開魔鬼體能訓練，跟著她一起運動的同事一個小時後就紛紛求饒休息，徐若瑄狂練三小時後，還背起舞蹈老師跑步，之後又臉不紅氣不喘練唱，體力驚人。日前徐若瑄在社群秀出超明顯的川字肌，辣翻所有人。

徐若瑄將於5月7日首度破蛋開唱，近期鍛鍊並秀出驚人川字肌。（取材自Instagr...
徐若瑄將於5月7日首度破蛋開唱，近期鍛鍊並秀出驚人川字肌。（取材自Instagram）

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