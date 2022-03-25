文學紀錄片「我記得」 朱天心糗朱天文

文學紀錄片「我記得」以台灣文壇著名姊妹朱天文(左)、朱天心為主角。（圖：目宿媒體提供）

台灣文壇姊妹朱天文、朱天心為主角的文學紀錄片「我記得」中，將一揭她們長年質樸無華的創作歷程。被譽為有「文字鍊金師」般魔力的朱天文，寫作之地是來自她樸實的房間，竟被妹妹朱天心形容為「像在修行的念經房」？！而對比宅到家的朱天文，朱天心在電影 中則隨性跑街，分享創作的靈感來源，片中也透露朱天文當年百萬小說 得獎作品「荒人手記」，名稱是來自「第一手讀者」朱天心的建議。

兩姊妹雖是同一家人，但彼此寫作習慣卻大相逕庭，好動的朱天心常選擇在外面咖啡 廳寫作，甚至常四處趴趴走。相比之下，朱天文就是標準的「宅女」代表，寫作地點就是在自己房間裡。朱天心在紀錄片「我記得」中便形容姊姊天文的房間：「她的房間很簡單，就很像一個『念經房』，像在修行一樣，我就很想看她寫出什麼經文來？」因為好奇，彼此也成為最第一手的讀者，朱天文在片中笑著表示：「我是沒有說要給她看，每次都是她說給我看啦、給我看，我說不要看啦，有什麼好看。」

朱天文難得讓鏡頭進入到閨房，她說在寫「巫言」時，還真可以體驗到「魔法時刻」，朱天文形容自己寫作時，藉著桌面的玻璃可以反射天空的樣貌，「我這也可真是一個『巫』的地方，那麼小一個桌子，可是你在那裡可以天上地下、古今往來，完全可以施展你的魔法！」

相較姊姊朱天文的「宅」，朱天心在「我記得」當中則是帶著觀眾逛大街小巷，無論是鬧區的街道、大稻埕碼頭與迪化街、淡水緬梔樹下，或是她的出生地鳳山眷村等，一睹她在寫作「想我眷村的兄弟們」、「古都」和「漫遊者」等三部曲時的靈感場景。不到20歲就曾有驚人出書銷售紀錄的朱天心，自然也會遇到新的寫作題材流失舊讀者的狀況。在作家唐諾，亦是朱天心先生的眼中，則用「堅決」來形容朱天心的態度，唐諾表示：「天心自己知道她不會停在這裡，所以她是一路在丟讀者的人，這方面她還滿堅決的，滿不在意。」