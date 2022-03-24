子瑜「被消失」後首吐心聲 娜璉感性告白

娜璉（右）向子瑜（左）告白。（視頻截圖）

南韓 女團TWICE中來自台灣的成員子瑜自出道以來人氣居高不下，不過卻經常發生被公司忽略的狀況，近日又因為在日文專輯的花絮中被單獨漏掉，惹得粉絲氣炸要經紀公司道歉，對此JYP娛樂以聲明致歉，最近JYP娛樂上傳TWICE「2WICE's DATE」最新影片，子瑜便在影片中表態最近心聲。

在影片中，只見子瑜和娜璉單獨聚餐，娜璉提到其他成員們，都覺得子瑜年紀輕輕就在異國打拚，非常努力，也想多照顧她，子瑜則回應彼此成員間的感情就像家人般，連作夢都會夢見大家，「我喜歡我們這個樣子」；娜璉感性回應：「很慶幸妳在我們團隊裡。有很多人因為妳而在我們出道初期時給了很多關注。也因為妳，他們才有機會認識剩下的我們。妳在我們職業生涯的起步扮演了很重要的角色，所以很想謝謝妳。」子瑜聽完忍不住露出羞澀的笑容，還可愛到想拿外套遮掩鏡頭，模樣討喜。

TWICE日前發行日文精選輯，然而粉絲卻發現，初回限定盤B版附贈的DVD裡，「MORE & MORE」日本 版花絮竟然獨漏子瑜，粉絲又氣又心疼，在推特 上刷起「TZUYU DESERVES BETTER」話題，對此官方針對DVD收錄內容不完整以聲明道歉，稱在製作過程中由於影像的母帶發生與系統不合，而不小心替換剪輯部分，造成大家困擾與不快，誠摯地向成員、粉絲以及關係者致上最深的歉意，今後會更小心防止類似事件再發生，原定收錄的正確影像將在「TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel」中播出。