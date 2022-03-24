如遇大地震 Ella不怕裸體 敢穿睡衣內褲衝上街頭

高爾宣(左)特別送上象徵柿子與花生造型饅頭，祝賀Ella(右)主演「野夏天」票房熱賣。（記者李政龍／攝影）

台灣女星Ella陳嘉樺日前出席主演電影 「野夏天」首映，該片將與好姐妹Selina恐怖新片「頭七」檔期相近，讓外界相當好奇是否打對台，她笑稱上映日期仍差一周，不認為會有衝突，「我很為Selina開心，我們的電影沒有因為疫情 而被繼續延遲」，希望兩片都能有好成績。

首映當天凌晨大地震 ，Ella說自己當下立刻問老公賴斯翔是否有地震，隨後就趕緊看兒子有沒有被嚇醒，「但如果大地震突然發生，我一定會穿著睡衣、內褲就衝上街頭」，被問這是否放下女明星的矜持，她大笑回答：「逃命比較重要，裸體不重要。」

Ella提到「野夏天」早在三年前就拍完，卻一直等到近期才上映，這段期間她還推出賣座電影「聽見歌再唱」，雖然不知道是否能延續佳績，只期待所有工作人員、投資方的心血可以被外界看見。首映會上，特別來賓高爾宣也送象徵柿子與花生造型饅頭，提前預祝「野夏天」票房熱賣。

當初在酷暑中拍攝「野夏天」，Ella笑稱幸好自己飾演記者，不用像其他飾演田徑隊的學生一樣瘋狂跑步，而她見識到這群孩子們的活力，也提到兒子「勁寶」同樣熱愛運動，私下會跳舞、游泳。但她自己在運動場上拍戲時，雙腿被小黑蚊咬了300多個包，只能靠冰塊、止癢藥，又痛又癢失眠好幾晚。