舊愛同台 林心如賞老公巴掌 林志穎看10遍

侯佩岑(左)曾演過霍建華的前妻，林志穎(中)和林心如則27年前曾交往，三人都有關係。（記者王聰賢／攝影）

台灣男星林志穎、林心如 和侯佩岑日前出席保健品代言活動，林志穎和林心如27年前曾合作電影 「校園敢死隊」假戲真做，後因遠距離分手，這回同台兩人毫不尷尬；林心如還自爆老公霍建華現在跟林志穎互動比她還多：「是那種會互道早安、傳長輩圖那種。」

林心如說當初會再和林志穎聯絡，起因就是老公霍建華，霍建華一直要她幫忙問車的事情，最後她乾脆要兩人互加微信 ，沒想到兩人聯絡的比她還多。其實2006年兩人就曾一起上了「康熙來了」，當時林心如就超大方，認為兩人又不是有重大的吵架或爭執，分手後還是可以當朋友。但林志穎的老婆陳若儀也在現場，媒體好奇是否擔心兩人舊情復燃？林志穎急忙否認：「你們想太多了啦，我們有跟心如他們一起去看蔡依林演唱會，兩家人常一起出去吃飯，今天純粹是來陪我工作。」

林心如製作主演的「華燈初上」好評不斷，被問到當初有沒有想找林志穎軋一角？林心如說，「我知道他很久不拍戲了，外務那麼多，拍戲現在感覺變他的副業。」林志穎表示自己現在要拍就是要跟車子有關的戲，「妳邀請當然不排斥，要有適合的角色，車手或是馬夫、泊車小弟之類的都可以。」林志穎補充說：「我還是有看啦，不過只看她打老公霍建華巴掌那段，還看了10次。」他虧林心如：「妳應該是故意的吧！想很久了。」

侯佩岑也自爆老公差點失明，他因為高度近視900度導致視網膜剝離，醫生說必須趴睡兩個月，結果整張臉都腫到認不出來。