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被傳登記結婚還宴客 瘦子：沒有這回事

記者黃保慧／綜合報導
瘦子E.SO傳出已和圈外女友登記結婚。（記者沈昱嘉／攝影）
瘦子E.SO傳出已和圈外女友登記結婚。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星瘦子E.SO（陳昱榕）近期推出新專輯「EARTHBOUND」，代言活動也不斷，但大家好奇的仍是他的感情事，據鏡週刊報導，他已和圈外女友Jennifer低調赴台北市文山區戶政事務所登記結婚，且在3月19日宴客。據知他們感情穩定，但尚未結婚，那天的「請客」是為了專輯完成請工作人員吃飯，他不改私下幽默性格，故意取成「陳府宴客」。

瘦子和Jennifer交往多年，感情也越來越穩定，隨著瘦子的人氣，戀情也被攤在陽光下，成為許多人注目的焦點，如今被爆出有人目擊小倆口到文山區戶政事務所登記，對此，瘦子經紀公司「本色音樂」回應：「並沒有這樣的事，謝謝大家的關心。」

瘦子之前受訪時提到對於現在的感情覺得穩定，現在不會受到其他感情上的誘惑，他說：「那種東西（緋聞）對我來說是困擾，我現在重心是家人。不想浪費人生。」且他也曾透露過，Jennifer的出現讓他有想定下來的想法，感情那麼好他卻暫時無結婚、生子的念頭，主因是現在工作太忙，不希望小孩出生後沒時間陪伴，他過去受訪時說：「理想中如果生孩子，希望有更多時間陪伴，不想（孩子）整天看不到我，等工作沒這麼忙，等我走下坡吧（再生）。」

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