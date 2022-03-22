陳亞蘭年少到紡織廠當女工 靠歌仔戲闖出一片天

陳亞蘭笑喊自己是跨界男神。（圖：欣湉國際提供）

台灣藝人陳亞蘭製作、主演的歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」熱播，近日她受邀參與NGO CSW聯合國平行論壇，擔任壓軸專題演講人，以早期傳統社會的「男尊女卑」到「文化平權」是世界普世價值為題，分享現今傳統戲曲藝術推動重要業務之一。

恰巧「嘉慶君遊臺灣」劇情正有「男尊女卑」情節，陳亞蘭提到兒時正是「男尊女卑」觀念最盛年代，「當時社會風氣不鼓勵女生讀書，念完九年義務教育 後，家裡要我不要繼續升學 ，全力供哥哥念書，因此我到紡織廠工作，但工作了一天，卻因工廠滿天飛的棉屑過敏 ，後來就被父母要求去演歌仔戲」，陳亞蘭不悔過往因時空背景無法求學，反而樂觀：「演歌仔戲反而開拓我另一個實力。」

她說，「我雖書讀得少，憑著一些天賦，再加上鍥而不捨的努力，在歌仔戲，小有成果。」陳亞蘭在當年追隨國寶級恩師楊麗花，一躍成歌仔戲天王小生，秉持著楊麗花的DNA，開創「陳亞蘭歌仔戲」，近年也就讀師範大學GF-EMBA繼續深造。

「嘉慶君遊臺灣」收視佳評如潮，高中生也到陳亞蘭粉專留言自己和同學們都愛看，更有媽媽級網友留言：「以前小時候我媽媽要我看歌仔戲，我都不看；現在我當媽媽了，反而是我拉著我媽媽與女兒一起看。」特別的是，此次在配樂中，有大量動物音效配音，陳亞蘭指出這是楊阿姨（指楊麗花）的創意，「紀麗如飾演角色王德祿出場，便時常有馬的音效」。陳亞蘭透露：「楊阿姨運用對歌仔戲豐厚見解，對相關角色配上鴨子、小白鴿、馬等音效，加強觀眾對於角色記憶。」