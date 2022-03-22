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「華燈初上」熱播 林心如遭亂入 楊謹華「被討厭」

娛樂新聞組／綜合報導
林心如主演的「華燈初上」引起話題。（取材自臉書）
林心如主演的「華燈初上」引起話題。（取材自臉書）

華劇「華燈初上」第三季日前上線，「誰是兇手」、「男男床戲」、「蘿絲媽媽與成哥的感情發展」再引起討論熱潮，身為總製作人兼主演的林心如透過社群平台與網友互動，笑說：「熬夜看劇應該很累吧」。

林心如21日發文寫道：「經過了兩三天熬夜看劇應該很累吧😆昨天有休息好嗎？今天要好好上班上課喔」，引來飾演「成哥」的楊祐寧直呼：「沒有，我不要上班啦」，林心如還回應：「副局長就不用抓毒販了嗎」，讓網友敲碗下一季想看兩人發展戀情。

網紅鄧佳華也追「華燈初上」，他亂入林心如貼文並留言問道：「心如我像霍建華嗎」，網友傻眼回他「不要辱華了好嗎」、「像，像霍亂」，甚至還有居家裝飾的小編回他「買鏡子喔 佳華」，就連陶子（陶晶瑩）都特別回他「你家需要鏡子嗎？」

另外，有網友看完後直接到楊謹華的社交平台留言「第3部蘇媽媽的角色很討厭」。對此，楊謹華回應非常懂該網友的感受，「蘇媽媽就是現實生活中有的人物，這就是蘇扭曲的性格」，她坦言一開始也無法接受，但逐漸了解該角色後，「我就同理了」，最後還不忘感謝該網友的喜愛與支持。

林心如 社群

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