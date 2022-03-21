我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

美援烏克蘭 提供「秘密獲取」的蘇聯製防空設備

大S再婚小道消息一堆 網傳微博買榜、開記者會

記者李姿瑩、林怡秀／綜合報導
大S閃婚具俊曄轟動華人圈。（取材自臉書）
大S閃婚具俊曄轟動華人圈。（取材自臉書）

大S（徐熙媛）閃婚舊愛具俊曄的消息轟動亞洲，兩人的一舉一動都成了網友關注話題，這一周來也頻上中國的微博熱搜，還有中國網友直接到S媽的臉書留言，請S媽去微博澄清大S沒買熱搜，不過S媽是丈二金剛摸不著頭緒，反問網友什麼是熱搜，更直率表示自己還是「少知道一點」，會比較輕鬆。

因為大S和具俊曄舊情復燃的過程實在太戲劇化，這幾天在微博的討論熱度居高不下，有對岸網友還跑到S媽的臉書留言寫「徐媽，微博天天熱搜大S，可否在微博澄清你們沒有買熱搜」，S媽納悶回「不知道什麼是熱搜？」，接著網友熱心解釋，S媽回應「算了、少知道一點輕鬆一點」，而對於大小S是否買熱搜，大S經紀人也已正式否認，表示絕無此事。

因為討論熱度太高，各種小道消息滿天飛，連韓媒都跟著爆料，指具俊曄下周將和大S召開記者會，說明重逢過程和結婚的理由。大S經紀人無奈否認，表示不知道這是哪來的消息，目前並沒有要開記者會的計畫。

經紀人透露：「關於熙媛跟具俊曄兩人時隔20年終於再次聚首，心情肯定百感交集，無法言喻，就跟所有相戀中的情侶、夫妻ㄧ樣，熙媛他們會好好珍惜接下來相處的時光，回歸正常的生活，該怎麼過日子就怎麼過日子，跟你我沒有兩樣～就不要佔用太多公共資源與媒體篇幅了，再次謝謝大家的關心。」

具俊曄現在成為新聞焦點人物。（取材自臉書）
具俊曄現在成為新聞焦點人物。（取材自臉書）

大S 微博 具俊曄

上一則

女神像極「落魄大媽」范冰冰披頭散髮拍韓劇

下一則

大S離婚105天再婚 吳宗憲：太早了吧、像剛假釋又再犯

延伸閱讀

被問大S「洞房」 張蘭：笑到最後的才贏

被問大S「洞房」 張蘭：笑到最後的才贏
「大S閃婚」登微博熱搜一周遭疑買榜？S媽發聲了

「大S閃婚」登微博熱搜一周遭疑買榜？S媽發聲了
被問「大S新婚洞房」張蘭語出驚人遭網友狂酸

被問「大S新婚洞房」張蘭語出驚人遭網友狂酸
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
楊冪。(取材自微博)

楊冪「夾娃娃」生圖網路瘋傳 鉛筆腿太撩人

2022-03-18 00:17
艾瑪華森的造型被批老氣、不夠出色。（路透）

紅毯最驚嚇 女神卡卡露黑木瓜奶與艾瑪華森招劣評極醜

2022-03-14 17:13

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土