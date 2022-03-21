大S再婚小道消息一堆 網傳微博買榜、開記者會

大S閃婚具俊曄轟動華人圈。（取材自臉書）

大S （徐熙媛）閃婚舊愛具俊曄 的消息轟動亞洲，兩人的一舉一動都成了網友關注話題，這一周來也頻上中國的微博 熱搜，還有中國網友直接到S媽的臉書留言，請S媽去微博澄清大S沒買熱搜，不過S媽是丈二金剛摸不著頭緒，反問網友什麼是熱搜，更直率表示自己還是「少知道一點」，會比較輕鬆。

因為大S和具俊曄舊情復燃的過程實在太戲劇化，這幾天在微博的討論熱度居高不下，有對岸網友還跑到S媽的臉書留言寫「徐媽，微博天天熱搜大S，可否在微博澄清你們沒有買熱搜」，S媽納悶回「不知道什麼是熱搜？」，接著網友熱心解釋，S媽回應「算了、少知道一點輕鬆一點」，而對於大小S是否買熱搜，大S經紀人也已正式否認，表示絕無此事。

因為討論熱度太高，各種小道消息滿天飛，連韓媒都跟著爆料，指具俊曄下周將和大S召開記者會，說明重逢過程和結婚的理由。大S經紀人無奈否認，表示不知道這是哪來的消息，目前並沒有要開記者會的計畫。

經紀人透露：「關於熙媛跟具俊曄兩人時隔20年終於再次聚首，心情肯定百感交集，無法言喻，就跟所有相戀中的情侶、夫妻ㄧ樣，熙媛他們會好好珍惜接下來相處的時光，回歸正常的生活，該怎麼過日子就怎麼過日子，跟你我沒有兩樣～就不要佔用太多公共資源與媒體篇幅了，再次謝謝大家的關心。」