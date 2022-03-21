譚艾珍曝光顧寶明、巴戈舊照 網友鼻酸

譚艾珍(右)分享年輕時與巴戈(左二)、顧寶明(中)的合照。（取材自臉書）

台灣國寶級喜劇演員顧寶明離世，演藝圈許多好友都悲痛不已，尤其從2月開始，許多圈內人離世，包括導演 明金成、資深演員常楓、巴戈、唐川，送走許多好友的謝祖武大呼：「我真的快要受不了了⋯」他並悼念顧寶明：「等到現在，終於還是要接受，『英雄少年』的爹爹寶明哥，您一路好走。」

譚艾珍在臉書 發文哀悼，更曝光一張珍貴的舊照，讓網友看了都鼻酸。

譚艾珍在臉書上貼出過去與顧寶明合作拍真人版小丸子的合照，另外還有一張黑白照，看起來年代比較久遠，裡面除了有她、顧寶明之外，還有上個月因為胰臟癌離世的巴戈，大家看起來都很年輕，譚艾珍提到大家是相識45年的老朋友，年輕的時候不只在工作上合作，收工後私下也會玩在一塊，也互相參與關心彼此的家庭，而且每次見面時都是不客氣的互開玩笑吵吵鬧鬧，還會故意用台灣國語彼此稱呼（小艾賊賊、寶明狗狗、巴勾狗狗……。）。

對於兩位老友先後離世，譚艾珍覺得「他們決定提前換另一班更新更先進的（生命列車）了！祝福好友們一切如願更美好！」

譚艾珍(右)與顧寶明是多年好友。（取材自臉書）

20日顧寶明靈堂開放親友悼念，演藝圈好友、後輩紛紛到場致哀。李天柱眼看老友一個個走，感嘆生命流逝，但一方面又覺得：「他們在天上說不定會快樂一點」，他話鋒一轉，對媒體說：「希望大家自求多福吧，我們不能指望什麼，我可以指望我的信仰、我的神，你們可以指望什麼呢，整個政府嗎，算了吧」。

交情超過40年好友金士傑形容好友離世，如同「割肉」心碎不捨，張小燕則是不發一語，直接走進靈堂弔唁。

王月到靈堂向亡夫的哥兒們致意，過去相處點滴浮現心頭、 回憶滿滿，她說：「寶明、國修，稱之為『國寶』當之無愧」，王月說，顧寶明愛打嗝、李國修愛放屁，所以兩人就叫「嗝屁二人組」，只要有「國寶」在，眾人就是笑不停，李國修走了快9年，如今顧寶明也離開了，王月說：「我覺得國修會去帶寶哥，他們會相會的，寶哥也會很開心。」