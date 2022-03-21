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沉浸兩人世界 具俊曄當年負傷救人暖舉曝光

記者李姿瑩／綜合報導
具俊曄先前以DJ身分受到廠商青睞。（取材自臉書）
具俊曄先前以DJ身分受到廠商青睞。（取材自臉書）

韓星具俊曄赴台與大S再續前緣，成為台韓兩地佳話。具俊曄日前隔離期滿直奔愛妻大S住處，他接下來將展開自主健康管理，也將拜會大S的親朋好友，包括小S、蔡康永都已經出聲邀請。對於具俊曄和大S跨越20年世紀重逢，大S經紀人表示不對外回應，而目前他們窩在住處沒有露臉，想來是小倆口久別重逢，只想先沉浸在兩人世界。

等了好久，大S終於盼來老公具俊曄。（取材自微博）
等了好久，大S終於盼來老公具俊曄。（取材自微博）

這幾天韓媒不停報導他們的相關動態，具俊曄再次獲得討論熱度，過去英勇事蹟也被重新報導，原來他曾經在活動上出手救人。

具俊曄2008年以DJ身分在汽車品牌發表會上表演，當時多名韓星出席賞車，包括鄭雨盛、李政宰、孔曉振等藝人。但活動進行到一半，貴賓席突然坍塌，部分來賓如張根碩直接跟著跌下。具俊曄見狀立刻跳進塌陷處，徒手抬起破裂的地板，協助陷落的人順利離開。

現場多名工作人員跟具俊曄一起合作救人，發聲證實具俊曄挺身而出。工作人員非常感謝具俊曄大力相助，直說多虧有他才沒有造成更大的傷害。現場跌倒的藝人們也只有三人輕微擦傷。

具俊曄的經紀公司事後表示，不知道這件事會在網路上傳開，具俊曄覺得很不好意思。他在現場其實同樣受到輕傷，接受韓媒訪問時坦言自己腳下也踩空，一度以為「我要死了嗎」。

具俊曄 大S 汽車

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