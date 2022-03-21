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吳宗憲把薔薔當女兒 開酸鹿希派不乖

記者林怡秀／綜合報導
薔薔(左起)、吳宗憲及林秉文一起出席記者會宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）
薔薔(左起)、吳宗憲及林秉文一起出席記者會宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星吳宗憲日前出席PGTV開台慶慈善之夜，他和薔薔及陳亞蘭等人同台合影，他表示自己和薔薔感情如同家人，雖然薔薔個性叛逆，但他仍把薔薔當女兒看待，「我的孩子都太乖了，除了鹿希派以外」，薔薔聞言連忙幫鹿希派緩頰，說鹿希派很單純，被問會不會和兒子一起到PGTV開節目，吳宗憲開玩笑說：「是要他開槍枝使用要領或麻藥之分類這種節目嗎」，他也報告兒子驗尿結果出爐是陰性，還兒子清白。

被問到澎恰恰債務問題，吳宗憲說：「師父領進門，修行在個人」，「每個人都先自助才能人助和天助，大富由天，回溯到澎哥出事到現在，不就又過了一些時日嗎？快樂是一天，不快樂也是一天，就看你怎麼過而已。」

而協助澎恰恰處理債務的友人林秉文日前出席活動表示，澎恰恰最近心情有比較好轉，收入也都會拿來還債，「畢竟澎哥也都快70歲的人，大家別太逼他，把身體操出問題也不好。」

陳亞蘭也表示，和澎恰恰認識已久，認為他是個才華洋溢的人，「他常常在現場會靈光乍現，有很多自己的想法」，那澎恰恰有和她調過頭寸嗎？她自嘲澎恰恰應該知道她手頭也不寬裕，「他知道我為了拍戲花很多錢，他不會跟我開這個口啦！」雖然金錢上無法給予實質幫助，但她也希望澎恰恰能順利度過難關。

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