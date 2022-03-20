被問「大S新婚洞房」張蘭語出驚人遭網友狂酸

台灣女星大S（左）和舊愛韓星具俊曄火速再婚，大S前夫汪小菲表示祝福，前婆婆張蘭（右）卻常在直播間語出驚人。（取材自微博）

台灣女星大S （徐熙媛）和舊愛韓星具俊曄 火速再婚，具俊曄立刻飛到台灣與大S相聚，19日隔離完畢後便搭車前往大S家進行7日自主健康管理。對此，大S前夫汪小菲表示祝福，前婆婆張蘭卻常在直播間語出驚人。近日張蘭被問大S「洞房」時，她的回應再度引發網友熱議。

事實上，張蘭過去被問到大Ｓ的話題總是高EQ回應，但20日被問起大S與具俊曄團聚「洞房」一事時，她卻脫口說出「誰笑到最後誰才是贏」，隨後她才解釋「日子每天過得有滋有味就行了。」另外，張蘭被問起「汪小菲最近是否失眠 」，張蘭則回應：「小菲失眠了，誰都會失眠的，別失憶就行，這都是經歷，都得挺過去」。

而張蘭這一席話也在網路上引發熱議，紛紛遭網友們狂酸：「沒大S誰知道張蘭、汪小菲」、「大S碰到他們一家子真的倒大霉」、「廢話，她肯定比大S先死，那還是大S笑到最後」、「誰有這樣子的婆婆，第一不會有笑，第二走不到最後...」、「你現在就笑不出來了哦」、「媽呀怎麼格局就這麼點？這麼多年大S怎麼忍的」，還有網友不解地問：「大S：珍惜當下，祝幸福 張蘭：誰笑到最後才是贏 觀眾：所以到底在比賽甚麼？要拿快樂冠軍嗎」。