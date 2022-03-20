「華燈初上」大成功 總製作人：遺憾霍建華戲太少

林心如(左)和霍建華在「華燈初上」同台對戲，但霍建華戲分不多。（圖：Netflix、百聿數碼提供）

Netflix 夯劇「華燈初上」日前總算播出完結篇，該劇因獨賣給Netflix可以讓全球190個國家地區同步收看，連大陸市場也因鎖頻紛紛翻牆追完結篇。總製作人戴天易透露，「華燈」團隊的下一步並非先打造第四季或電影版，而是如何將這個成功的戲劇原創IP發展下去，目前已經確定將結合虛擬世界元宇宙，成為首部發行NFT的戲劇節目。

戴天易說，成功的戲劇並沒有模板，或許很多人看「華燈」成功會以他的行銷、內容和發行來看，「華燈」確實創造了今年台劇 最高聲量，但他認為該劇的成功最大因素是剛好天時地利與人和都完美配合。首先「華燈」拍攝期避開了疫情 是天時，再來台劇一年一部夯劇，「華燈」剛好露出的時間正好台劇空窗，最後則是林心如領導的團隊都很團結是人和，在內容與技術、演員和行銷配合下，讓「華燈」成功成為今年最夯台劇。

戴天易說，目前OTT（串流影音）市場是最需要內容的時候，華燈拍攝過程每一個人都盡心盡力，若說有什麼遺憾？他想了想笑說：「那就是霍建華的戲分真的太少了啦，既然都能請到他了，就應該讓他多演一點。」他說其實台灣影視產業最重要的就是人才培育，他很開心的是這一次「華燈」也捧紅了很多新生代，例如劇中飾演阿達警探的章廣成，就是他很看好的未來一線小生人選。

此外，「華燈初上」之前釋出的預告中，有一幕男男床戰。當時修杰楷被問，秒答：「怎麼可能！」對於當時曾否認，如今卻被拆穿，修杰楷經紀人回應：「當時距離上線還有快一個月的時間，需要保密，也希望保留驚喜，所以實在無法說太多。」