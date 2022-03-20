大S再婚 蔡康永想重開「康熙來了」追問

蔡康永（右）被問到大S（中）結婚一事，立刻面露微笑直呼「開心」。（圖：中天提供）

台灣男星蔡康永日前現身國家影視聽中心出席活動，被問到好友大S 結婚一事，他立刻面露微笑直呼「開心」，說這喜訊對他也很震撼，甚至想為大S重開「康熙來了」，「想要好好訪問他們，問這整件事是怎麼發生的，沒有好好訪一下太可惜了，大S真的燃起我們好多人心中那把熄滅的火」。

蔡康永當天第一時間獻上祝福，「我還一直跟自己講鎮定，我可是寫情商書的人耶，稍微控制一下自己吧」，不過傳訊給大S之後，對方僅簡單回謝謝：「我相信她當天收祝福訊息，應該收到爆炸了。」

如果兩人願意辦婚禮，蔡康永當然願意擔任主持人：「一切能夠為新人帶來祝福的方法，我都會盡力而為」，過幾天應會找大S、具俊曄 吃飯，但會先找好翻譯：「因為上次請志玲夫婦吃飯，我沒有準備日語翻譯，林志玲 本人就很忙，一邊要跟大家聊天，一邊又要當AKIRA的翻譯。」

資深藝人顧寶明一早傳來離世消息，蔡康永深感遺憾：「我們很常會錯過前輩演員的生命狀態，但只要能因此感受到他們帶來傑出表演，還是一件值得欣慰的事」，也提到當年執導「吃吃的愛」曾大力邀請顧寶明演出，可惜後來因劇情衝突，刪掉所有戲分，當時就與顧寶明道歉：「我非常不好意思，但是顧寶明大哥態度大器」，未來會將顧寶明的演出片段捐給國家影視廳中心，讓他的表演永存。