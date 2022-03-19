我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

林心如炒熱「華燈」結局 有望與楊謹華競逐視后

娛樂新聞組／綜合報導
林心如（右）、楊謹華在「華燈初上」中，有段相愛相殺的糾結情誼。（本報資料照片）
林心如（右）、楊謹華在「華燈初上」中，有段相愛相殺的糾結情誼。（本報資料照片）

兇手到底是誰？斥資2.5億元（台幣，下同，約8821萬美元）的懸疑影集「華燈初上」日前終於揭曉謎底，原來劉品言就是殺害蘇慶儀的兇手。面對網路上大規模爆雷，製作人林心如表示：「非常謝謝大家對『華燈』的熱愛、厚愛，希望能留一點空間給還沒追劇的戲迷們追劇的樂趣。」

劉品言(左)在「華燈」中和章廣辰有不少曖昧戲分。（圖：Netflix、百聿數碼提...
劉品言(左)在「華燈」中和章廣辰有不少曖昧戲分。（圖：Netflix、百聿數碼提供）

林心如在第三部「華燈」中演技大爆發，與楊謹華競逐金鐘視后機會不小；吳慷仁飾演的「寶媽媽」表現也不俗，劉品言透過演技，也讓所有人折服。

「華燈初上」還原1988年林森北路特有的條通文化，以夢幻堅強的卡司，呈現出寫實的歡場人生。劉品言在劇中扮演一個身世坎坷，慘遭前男友逼迫賣淫，最後殺人入獄，又為了好友殺人的可憐小姐Hana李淑華。今年33歲的劉品言，14歲時以少女團體「Sweety」出道，三度入圍金鐘、一次獲獎，演技早已受到肯定。

劉品言表示，在拍的時候什麼都不能講，拍完戲後什麼都也不能分享、一整個就是祕密，她笑說，拍這部戲最辛苦的地方，就是要藏著祕密拍完。

「華燈」從剪接、特效、調光、音效、混音、轉檔到版權銷售，縝密的編排都成為今年最夯台劇，也讓Netflix以3億元買下全球獨家播映版權，創下台劇版權最高銷售記錄。

林心如 台劇 入圍

上一則

舒淇早知「華燈」兇手 同框林熙蕾、楊謹華取暖

延伸閱讀

林心如凍齡網讚「戀愛了」 代言驚人酬勞曝光

林心如凍齡網讚「戀愛了」 代言驚人酬勞曝光
娛樂／從「師娘」到「蘇媽媽」… 楊謹華「化繭成蝶」

娛樂／從「師娘」到「蘇媽媽」… 楊謹華「化繭成蝶」
「華燈初上」7美登「封」排檔期就花3個月

「華燈初上」7美登「封」排檔期就花3個月
林心如領軍「華燈」7美合體登封面 她最火辣

林心如領軍「華燈」7美合體登封面 她最火辣

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升