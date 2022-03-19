林心如炒熱「華燈」結局 有望與楊謹華競逐視后

林心如（右）、楊謹華在「華燈初上」中，有段相愛相殺的糾結情誼。（本報資料照片）

兇手到底是誰？斥資2.5億元（台幣，下同，約8821萬美元）的懸疑影集「華燈初上」日前終於揭曉謎底，原來劉品言就是殺害蘇慶儀的兇手。面對網路上大規模爆雷，製作人林心如 表示：「非常謝謝大家對『華燈』的熱愛、厚愛，希望能留一點空間給還沒追劇的戲迷們追劇的樂趣。」

劉品言(左)在「華燈」中和章廣辰有不少曖昧戲分。（圖：Netflix、百聿數碼提供）

林心如在第三部「華燈」中演技大爆發，與楊謹華競逐金鐘視后機會不小；吳慷仁飾演的「寶媽媽」表現也不俗，劉品言透過演技，也讓所有人折服。

「華燈初上」還原1988年林森北路特有的條通文化，以夢幻堅強的卡司，呈現出寫實的歡場人生。劉品言在劇中扮演一個身世坎坷，慘遭前男友逼迫賣淫，最後殺人入獄，又為了好友殺人的可憐小姐Hana李淑華。今年33歲的劉品言，14歲時以少女團體「Sweety」出道，三度入圍 金鐘、一次獲獎，演技早已受到肯定。

劉品言表示，在拍的時候什麼都不能講，拍完戲後什麼都也不能分享、一整個就是祕密，她笑說，拍這部戲最辛苦的地方，就是要藏著祕密拍完。

「華燈」從剪接、特效、調光、音效、混音、轉檔到版權銷售，縝密的編排都成為今年最夯台劇 ，也讓Netflix以3億元買下全球獨家播映版權，創下台劇版權最高銷售記錄。