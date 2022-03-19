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從小看歌廳秀長大 周蕙音樂啟蒙是豬哥亮

記者李姿瑩／綜合報導
周蕙開心分享從小就看歌廳秀。（圖：年代提供）
周蕙開心分享從小就看歌廳秀。（圖：年代提供）

台灣歌手周蕙即將在6月18日唱進高雄流行音樂中心，舉辦「漫步月光下」演唱會，她上「那些年。那些歌」宣傳，甜美嗓音讓主持人陳國華誇讚已達「顱內高潮」，逗得她相當害羞。而周蕙也透露自己的音樂啟蒙導師其實是豬哥亮，坦言：「歌廳秀是我唱歌的養分來源。」

周蕙說，因為媽媽做生意忙碌，從小就把她託給高雄藍寶石歌廳的售票阿姨照顧，為了不讓她哭鬧，售票阿姨都會「放行」，讓她進去聽歌，也因此看了很多豬哥亮的「限制級橋段」。周蕙笑說小時候根本聽不懂黃腔，但深受女星華麗歌舞吸引，尤其一代女皇潘迎紫，讓周蕙直接當起小迷妹，追著她要簽名。

因為從小泡在歌廳秀耳濡目染，讓周蕙相當鍾情30到50年代的老歌，也發過老歌翻唱專輯，卻被罵翻：「我發這張專輯時才28歲，大家覺得我太年輕，把老歌唱得四不像。」但她認為處在不同年齡，對經典會有不同的詮釋角度，收到批評不會過度氣餒，反而希望可以繼續用老歌服務長輩，更期許在演唱會能看到長者歌迷。

周蕙也分享出道23年來發過最傷心的一張專輯是「自己的房間」，當時與男友分手，爸爸也過世，雙重打擊讓她萬念俱灰，一度想放棄發片；而爸爸冥冥中像知道愛女的低潮，來夢中鼓勵她：「我親愛的女兒啊，勇敢的往前走吧，妳還在等什麼？」周蕙因此振作，也更加珍惜和媽媽相處的時光。

 

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