懶理酸民攻擊 范瑋琪46歲生日曬論文

范瑋琪完成了論文口試，開心跟大家分享喜悅。（取材自臉書）

台灣女星范瑋琪（范范）兩年前因為口罩 失言風波沉寂至今，近期正在台師大攻讀國際時尚高階管理碩士在職專班，日前她46歲生日當天，在社群 分享完成了論文口試，同時也是新專輯「恰如其分的自己」數位上架，她感動說：「此刻，我好幸福。」

范范至今仍不時遭酸民攻擊，前陣子準備論文口試時，再被網友酸：「妳需要重讀哈佛大學 ……，延伸教育學院嗎？」狠酸她過去哈佛學歷造假事件。如今完成論文口試，她感性表示「謝謝神給我重新走進校園學習，重新認識這個世界的兩年，讓我知道如何恰如其分的和自己相處，對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對」。

巧的是她有一首新歌就叫「一笑置之」，也是老公陳建州（黑人）最喜歡的一首歌，他透露范范光看歌詞就淚崩，配唱也數度哽咽，感動范范克服一切困難與挑戰，「是用自己的生命歷程，完美的詮釋了這張專輯。」范范也感同身受表示「以前的我是很怕別人不喜歡我的雙魚座，很在意別人怎麼看我，那種在意讓我自己活得很累，甚至要承受許多無情誹謗對我的孩子和家人」。

范范也分享生日願望：「謝謝大家給我那麼多的祝福和愛，好溫暖，我的生日願望就是願世界和平，永遠不要再有戰爭」、「每個我愛的人和愛我的人都健康平安快樂」，她並讚美論文是她送給自己最好的生日禮物，也感謝總是跟隨內心，從未輕易放棄自己。