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「仔仔」周渝民出道21年仍壓力大：我很需要被認同

記者杜沛學／台北報導
周渝民認為面對角色入戲的方式有如在高空中行走鋼索。(圖:台灣賓士提供)
周渝民認為面對角色入戲的方式有如在高空中行走鋼索。(圖:台灣賓士提供)

「仔仔」周渝民拍攝與車廠合作的雜誌封面，私下也愛車如癡的他透露，平常喜歡開著心愛的車奔馳在公路上，恣意享受駕馭的樂趣，同時他在拍戲時，也偏好在創作過程中保持寂寞，形容面對角色入戲的方式有如在高空中行走鋼索，開車跟演戲都是生命中不可或缺的愛好，是他生命裡的花火。

周渝民出道21年，近來已投入新電影拍攝工作，他習慣獨處，但拍戲得面對團隊生活，每每都謹慎以對，他形容：「倒不是想著今天的工事有多難，而是我總希望能帶來好表現，所以給自己很大的壓力，我很需要被認同。」、「哪怕只有那一點點的回饋，我也會非常、非常、非常努力。」因此他總是不斷提醒自己保持「專注」，「我後來才發現這兩個字很適合我，我知道我保持投入時，能量有多強。」

近來已投入新電影拍攝工作，雖然工作時周渝民專注、享受孤獨，但下了戲後他可立刻切換模式，面對女兒就變回充滿童心的大男孩。他雖然喜歡一個人漫無目的地遊車河，觀察各種人事物成為表演能量，但有時間他也樂於陪伴女兒到戶外踏青、接觸大自然，非常重視陪伴家人，是個心思細膩的好爸爸。

周渝民形容自己偏好在創作過程中保持寂寞。(圖:台灣賓士提供)
周渝民形容自己偏好在創作過程中保持寂寞。(圖:台灣賓士提供)

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