我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

衰捲宏蕾婚變 徐若瑄認王力宏曾道歉

記者王郁惠╱綜合報導
無端捲入宏蕾婚變的徐若瑄，認了王力宏曾道歉。(取材自臉書)
無端捲入宏蕾婚變的徐若瑄，認了王力宏曾道歉。(取材自臉書)

王力宏李靚蕾視訊開庭歷經9小時調解後，雙方已有初步共識；巧的是無端捲入兩人婚變的徐若瑄，被問到與宏蕾是否有聯絡？她直說「沒有連絡，不要有任何關聯，我就阿彌陀佛了」，也認了「對方有道歉」。

徐若瑄先前遭李靚蕾影射介入宏蕾婚姻，導致她被酸民譙翻，她表示15個朋友都吃過「茶泡飯」，就唯獨王力宏吃了出事，徐若瑄以黑色餅乾歌曲「時機」為比喻，「就是timing的問題，就是衰」；她表示事件發生後就沒與他們聯絡了，問到「宏蕾」是否有道歉？她認了王力宏有道歉，至於女方，她則說：「有道歉啊，她是影射的，所以道歉也沒有指名道姓，邏輯上是這樣沒錯。」

她原本發誓這輩子再也不煮茶泡飯，但好友魏如萱開導她「茶泡飯」是無辜的，她說原本氣到連演唱會也不想辦了，「我說真的」，但想想因為一碗茶泡飯毀了首場大型演唱會，她作勢仰天長嘯直呼：「我不甘心。」在親友與粉絲的開導與鼓勵下，才決定繼續「破蛋」計畫。

她將於5月7日於台北小巨蛋舉辦個人首場大型售票演唱會「VIVILAND」，近期已緊鑼密鼓練團，而兒子Dalton已在新加坡唸國小，因隔離問題將不會來台看她演出，但她也誓言唱回新加坡與日本。

19日恰好是徐若瑄47歲生日，她感性表示：「大家知道前陣子發生了一些事件，但都過去了，事情總會水落實出的。」也許願希望疫情快結束，讓愛工作的她不要每次都與家人相隔那麼久。

徐若瑄近期為演唱會積極練舞練團。(取材自臉書)
徐若瑄近期為演唱會積極練舞練團。(取材自臉書)

王力宏 李靚蕾 新加坡

上一則

婚宴倒數計時 玄彬、孫藝真燙金白紗喜帖曝光

下一則

吳謹言、許凱「尚食」定情 藏延禧密碼

延伸閱讀

遭李靚蕾影射 徐若瑄認了王力宏有道歉：再一次法院見

遭李靚蕾影射 徐若瑄認了王力宏有道歉：再一次法院見
徐若瑄47歲生日不慶祝 只決定好好陪媽媽

徐若瑄47歲生日不慶祝 只決定好好陪媽媽
爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成這項共識

爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成這項共識
宏蕾台北視訊開庭 王力宏寫信謝粉絲

宏蕾台北視訊開庭 王力宏寫信謝粉絲

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有