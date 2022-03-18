衰捲宏蕾婚變 徐若瑄認王力宏曾道歉

無端捲入宏蕾婚變的徐若瑄，認了王力宏曾道歉。(取材自臉書)

王力宏 與李靚蕾 視訊開庭歷經9小時調解後，雙方已有初步共識；巧的是無端捲入兩人婚變的徐若瑄，被問到與宏蕾是否有聯絡？她直說「沒有連絡，不要有任何關聯，我就阿彌陀佛了」，也認了「對方有道歉」。

徐若瑄先前遭李靚蕾影射介入宏蕾婚姻，導致她被酸民譙翻，她表示15個朋友都吃過「茶泡飯」，就唯獨王力宏吃了出事，徐若瑄以黑色餅乾歌曲「時機」為比喻，「就是timing的問題，就是衰」；她表示事件發生後就沒與他們聯絡了，問到「宏蕾」是否有道歉？她認了王力宏有道歉，至於女方，她則說：「有道歉啊，她是影射的，所以道歉也沒有指名道姓，邏輯上是這樣沒錯。」

她原本發誓這輩子再也不煮茶泡飯，但好友魏如萱開導她「茶泡飯」是無辜的，她說原本氣到連演唱會也不想辦了，「我說真的」，但想想因為一碗茶泡飯毀了首場大型演唱會，她作勢仰天長嘯直呼：「我不甘心。」在親友與粉絲的開導與鼓勵下，才決定繼續「破蛋」計畫。

她將於5月7日於台北小巨蛋舉辦個人首場大型售票演唱會「VIVILAND」，近期已緊鑼密鼓練團，而兒子Dalton已在新加坡 唸國小，因隔離問題將不會來台看她演出，但她也誓言唱回新加坡與日本。

19日恰好是徐若瑄47歲生日，她感性表示：「大家知道前陣子發生了一些事件，但都過去了，事情總會水落實出的。」也許願希望疫情快結束，讓愛工作的她不要每次都與家人相隔那麼久。