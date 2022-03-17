林依晨不當「曬嬰魔人」原因 讚老公這件事很強大

林依晨出席手機品牌代言活動。(圖:小米台灣提供)

林依晨17日出席手機 代言活動，直讚新手機的拍照功能，雖然她原本就很少自拍，但當媽後狂拍女兒，笑說手機中女兒的照片數量「壓倒性勝利」，不過她不打算當「曬嬰魔人」分享女兒萌照，因不想曝光女兒的隱私 ，「現在她還很小，會不會之後有意識的時候覺得『其實我不想要發。』就讓她以後自己決定。」

不過林依晨還是很想分享女兒的照片給熟識的親友，並會叮囑他們：「自己留著就好，不要外流。」相當保護女兒的隱私。老公遠在美國，無法時刻視訊看女兒，因此林依晨也會拍女兒的照片分享給老公。

提到老公，林依晨大讚最近發現他「內心很強大」，若是她自己，可能無法忍受和女兒分離3天，但老公卻是分開3個月，且過去一年就隔離5次，她也替老公解釋：「他有一些工作的責任，這是不得已的決定。」希望之後隔離日期縮短一些之後，一家三口能多些時刻相聚。

最近開始重回演員身分拍戲，林依晨之後也會要到中南部拍攝，離家3到5天，當媽後都還沒有和女兒分開那麼久過，她坦言有點緊張，不知道自己會有什麼反應，但也仍會坦然面對。記者會上也被問到是否會想再生第二胎？她趕緊搖頭直呼：「不急不急！先讓媽媽對事業有些新的進展再說。」