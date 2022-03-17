7歲女兒遭酸「醜得慘絕人寰」偶像劇男星火大：不再發微博

立威廉。（取材自微博）

曾演出台灣偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」，有「威廉王子」稱號的混血男星立威廉，於2014年結婚，有一個女兒，他常透過社群平台分享日常生活，女兒也會入鏡，但卻有網友酸他的女兒顏值不佳，甚至以「醜得慘絕人寰」形容他的女兒，立威廉17日火大發文，以中、英文寫下他看到這篇傷人文章時沉重的心情。

立威廉17日中午分別以中、英文發文，表示他發現有篇寫到關於他和女兒的文章引起了他的注意，因為該文章內容非常傷人，「這是一篇非常傷人的文章，它沒有任何理由來傷害我和我的家人！是對我7歲女兒，他用可怕的文字來攻擊形容她的外表。」

立威廉分享該文章，標題就以非常傷人的形容詞寫著「有種“遺憾”叫立威廉女兒，醜得“慘絕人寰”，公主裙都救不了！」立威廉表示，他認為個人自有不同的觀點，所以他過往都會試著忽略一些文章及留言，但這次真的踩到他的底線！他更嘆沒想到和粉絲朋友分享他生活上的快樂，竟會有這麼可怕的轉變。

立威廉怒斥該文章作者「專門研究花時間來寫一整篇文章來攻擊小孩時，這就真的太過分了！」並說道：「如果我必須面對這些殘忍的記者去傷害無辜的小孩，這不值得我在社交媒體上分享我的生活。」最後他表示，做為一名演員，也是一名父親，他會毫不猶豫選擇當一名「保護孩子的爸爸」，並宣布：「我懷著沉重的心情宣布，在近期內我不會再發布微博。」