Selina才甜認男友 紅眼激動：人生不要有任何遺憾

Selina日前大方認愛「SYU」姓圈外男友，感情甜甜蜜蜜。（圖：任真美好提供）

台灣歌手任家萱（Selina）日前大方認愛「SYU」姓圈外男友，感情甜甜蜜蜜，事業也有突破，她主演鬼片「頭七」並獻唱主題曲「黑夜中相擁」，錄音時一度激動到紅了眼眶，她說：「女主角春華的情感、遺憾在歌詞裡面展現地特別立體，畫面是直接的就在我腦中浮現，所以特別有感。」

Selina以40歲影壇新人之姿跨足電影 圈，近來全心宣傳，但也沒有忘記自己歌手的身分，反而因為對角色心境的投射加上自己人生的歷練，讓她不論在詮釋歌曲和演技的發揮上，都更能掌握情感與層次。「黑夜中相擁」是依照片中女主角春華一角量身打造的歌曲，充滿孤獨、思念、遺憾等交織的濃烈情緒，完整呈現了電影的重要場景與核心精神。

Selina表示：「透過電影演出的角色，我思考了很多事情，最大的領悟就是人生不要有任何遺憾。」她把自己對生命的體悟或是投射電影中女主角的處境，那份守護親人的決心都一一唱進新歌中，歌曲18日數位上架。

媒體報導，Selina日前被直擊回台現身台北信義區街頭。經紀人表示，當天她是去找營養師諮詢，目前她人仍在自主管理期間，一切行動都按照防疫 規範，非必要不會出門，其餘時間都乖乖待在家裡。