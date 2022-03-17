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郭書瑤承認出了名的愛帥哥 換男友手機也跟著換

記者林怡秀／綜合報導
郭書瑤（左）和大鶴出席衛視「旅跑應援團」媒體茶敘。（圖：衛視提供）
郭書瑤（左）和大鶴出席衛視「旅跑應援團」媒體茶敘。（圖：衛視提供）

台灣女星郭書瑤和大鶴日前出席衛視「旅跑應援團」媒體茶敘，分享錄影時的點滴，郭書瑤已單身兩年多，錄影時遇過不少民眾要熱情介紹對象，「有個阿姨說要加我的LINE，我不好意思拒絕，她說她兩個兒子都很優秀，想要我當她的媳婦。」她坦言有看過對方的照片，但「只能當好朋友」，因為她是出了名的愛帥哥， 對阿姨只能說抱歉。

大S閃婚舊愛具俊曄轟動演藝圈，兩人因大S號碼沒換得以延續情緣，問郭書瑤手機號碼有換過嗎？她大笑「我就是那種換了男友，電話號碼也會跟著換的人，因為我想斷絕往來」，但她隨後解釋，這是很久以前的事，「我就換過兩次，但後來就沒有換了啦，因為我覺得換電話就像剪頭髮一樣，是換個心情的概念，不過應該也不會有人打給我。」

郭書瑤自嘲挑男友很膚淺，她就是喜歡高帥的男生，「我覺得幼稚一點的男生比較好玩，朋友還開我玩笑，因為前幾任的男友剛好都21歲，他們就說我是不是專挑21歲的男生，但真的只是剛好。」而她之前錄影時到宜蘭五結的月老廟求籤，月老竟開示她「不要太挑」，讓她傻眼，但她笑說自己絕對不會輕易妥協，希望還是能找到符合條件的對象。

大S 手機 具俊曄

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