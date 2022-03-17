庾澄慶祝兒子20歲生日 洩哈利「不顧反對」

庾澄慶曬出兩張與兒子的合照，都是以前拍的。（取材自微博）

台灣男星庾澄慶日前發文為兒子哈利 20歲慶生，稱哈利在他心裡一直停格在還是孩子的階段，但不顧他的反對，就20歲了。最後祝兒子生日快樂，並希望兒子一直健康快樂。

網易娛樂報導，庾澄慶曬出與兒子的合影，兩張合照都是兒子小時候拍攝的，其中一張也是在過生日，哈利將蛋糕抹在庾澄慶的臉上，畫面十分溫馨。另一張照片是兩人在騎單車，哈利累得滿頭大汗，但看起來很享受。難怪庾澄慶說不希望兒子長大，原來他一直保存著父子倆從前的合影，大概也是希望回到兒子小時候吧。

庾澄慶的慶生文案中，提到「不顧自己的反對」，這句話引起網友質疑。網友紛紛疑惑：反對的是什麼？

有人說是庾澄慶不希望兒子這麼快長大，希望兒子停留在小時候，父子倆可以一起玩耍，度過很多愉快的時光。也有人說，庾澄慶反對的是兒子目前的狀態，因為哈利愛穿女裝，很多父母是無法接受的。哈利穿女裝多年，並多次將女裝照公之於眾，而到目前為止，庾澄慶從未表達過他的態度。

哈利因為出國留學的原因，思想比較開放，個人想法多元化。不得不說，哈利的塑造力很強，女裝穿在他身上，也別有一番風味。

庾澄慶發文為兒子哈利慶生。（取材自微博）

作為哈利的母親，伊能靜曾經公開發表過對哈利的看法：「這是我的孩子，我愛他！」很多人覺得，穿女裝就決定了取向，但對於哈利來說，似乎並沒有。哈利認為，女裝是沒有性別的，衣服是衣服，不能因為衣服去定義一個人。所以他有時候穿男裝，有時候穿女裝。

哈利和媽媽一起拍過雜誌，一起合作過歌曲，在媽媽面前，哈利回歸了男孩子的樣子，做完造型看起來超級陽光自信，這外形條件，都可以參加節目當模特兒了。哈利的條件很不錯，父母又都是圈內知名明星，相信他未來要想進入娛樂圈，也是很方便的。

這次哈利迎來20歲生日，父母都有祝福。伊能靜在兒子19歲最後一天送祝福，庾澄慶在兒子20歲生日當天送祝福。也能看出哈利和親生父母的關係都不錯，並沒有因為父母分開就變得陌生。