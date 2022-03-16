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大S和媽吃過和解飯 移居南韓？ 小S斬釘截鐵：不可能

記者林怡秀／綜合報導
小S出席夏姿義賣會。（記者李政龍／攝影）
小S出席夏姿義賣會。（記者李政龍／攝影）

台灣女星大S日前宣布閃電再婚舊愛具俊曄，氣壞S媽，母女關係陷入緊張，小S則居間協調，日前小S出席慈善特賣會，被問到姊姊和媽媽破冰了沒，她透露母姊倆已吃過和解飯，媽媽還在電話裡跟她稱讚女婿很帥，感受得到媽媽心情明顯好轉，她相信媽媽已解開心結，接受具俊曄是遲早的事。

大S目前沉浸在新婚的喜悅。（圖：WeTV提供）
大S目前沉浸在新婚的喜悅。（圖：WeTV提供）

對於大S是否會跟著具俊曄移居南韓，她斬釘截鐵表示不可能，「小孩還是要在台灣上課，倒是我覺得姊夫的工作不用待在一個地方，他留在台灣的可能性還比較大。」她也有和具俊曄視訊，她隔著鏡頭問對方認不認識崔宇植、李鍾碩和張赫，但一直雞同鴨講，她只好找照片讓具俊曄認人，沒想到對方說這些藝人都太年輕了，他不認識，「我姊說我幹嘛要這樣逼他啊，是把我老公當什麼！」自招她的追星行徑連大S都看不下去。

小S說：「我姊離婚後又離奇找到第二春，這有什麼好阻止的，對象還是20年前的帥歐巴，我羨慕都來不及了，但我媽當然會覺得說，我姊才剛結束上一段，擔心她會不會太衝動。」

得知姊姊和具俊曄舊情復燃，小S坦言她情緒也很激動，「我說你們怎麼會突然就相愛，她說就是聯絡上之後開始講電話視訊，視訊看到對方的樣子，他很驚訝我姊居然完全沒變」，但大S倒是很老實地對具俊曄說「你變了」，「不過是變得更MAN啦。」

具俊曄 大S 小S

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