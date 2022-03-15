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林依晨新書大賣 掀起「做自己」熱潮

記者陳慧貞／綜合報導
林依晨新書賣破5萬本。（圖：聯經提供）
林依晨新書賣破5萬本。（圖：聯經提供）

台灣女星林依晨新書「做自己，為什麼還要說抱歉？」至今持續攻占書籍暢銷榜，從1月上市至今兩個月已賣破5萬冊，締造書市佳績。讀者紛於社群分享這本書帶給來的啟發，掀起「做自己」熱潮，許多人大受「晨神」的生活哲學所激勵，引述書中金句來反思自己的人生，讓這本書持續發酵。

林依晨深刻思索後的精鍊文字，坦率書寫出道20年來對人生的各種思索，「做自己，為什麼還要說抱歉？」預購第一天就破萬冊，上市迄今僅兩個月就賣破5萬冊，令林依晨備感欣慰。她發文表達衷心感謝：「謝謝這本書的讀者們，願意分一些生命中寶貴的時間，給這本黑壓壓的、觀點可能超出他們意料之外的、沒有期待中的正面照片的書籍……謝謝你們讓我用這個安靜而又私密的方式，和你們分享我自己……」

「做自己，為什麼還要說抱歉？」以黑、白、灰色調組成的書封，沒有林依晨的美美照片，與許多明星出書的設計方式大相逕庭，仍然成為大受歡迎的暢銷書，為藝人書打開新的格局。而社群上的迴響十分熱烈，許多讀者表示這本書讓人反覆閱讀，透過林依晨的自我反思，也引領讀者思索自己的人生，敢於在生活中「做自己」的小小叛逆，並重拾內心的安定力量。

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